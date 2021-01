Resumo: 4º Episódio - 7 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Romeu chega a casa. Ângela pergunta se ele foi atrás de Linda, ele nega. Ela relembra-o que amanhã é um dia importante para eles.

Paloma faz-se de vítima, Ângela está sem paciência. Rita chega e avisa que o jornalista já está lá fora. Paloma pergunta se estão ali por ela, Ângela mente.

Cajó está com péssimo ar, mostra a Romeu o vídeo de Melanie e o seu sucesso. Ele quer a Melanie na editora. Falam sobre os vídeos virais da feira sobre ele. Gabriel entra e diz-lhe que o jornalista está à espera dele.

O jornalista e o repórter preparam o material para a entrevista. Romeu explica porque os chamou ali, diz-lhes que está na altura de contar toda a verdade.

Linda está no cemitério junto à campa do seu pai onde coloca flores. Chora. Linda pega no telemóvel e liga a Mel. Pede desculpas à filha e diz-lhe que quer explicar a razão por trás do que aconteceu no seu passado.

Melanie acorda com o telefonema da mãe. Está irritada com ela. Leandro ouve a conversa e Melanie diz-lhe que não conhece a mãe.

Gabriel chega à editora a reclamar de Romeu. Rita diz-lhe que a senhoria enviou uma carta com indicação de aumento da renda de casa e não tem como pagar o que ela pede. Ele liga à senhoria mas ela não cede.

Adelaide recorda Henrique ao olhar para a foto dele. Jéssica chega e ela começa a reclamar com a sobrinha sobre a razão de estar solteira, acaba também por reclamar de Vítor, culpa-o de tudo o que aconteceu a Henrique.

Rúben fala com Emília enquanto esta se organiza para sair de casa. Diz-lhe que é a melhor professora do mundo, Emília fica derretida.

Serafim e Vítor bebem café quando Linda entra. Adelaide reconhece-a e passam imagens de Linda nas notícias. Adelaide fica em choque.

Estão todos a olhar para o monitor do portátil e a ver a entrevista de Romeu. Ângela está satisfeita com o resultado. No vídeo vemos Romeu explicar o seu passado relativamente a Linda. Diz que é culpada pelo desaparecimento do seu pai e não roubou a música que ela diz ser dela. Diz ter sido escrita por ele e dedicada à sua mulher Vanessa. Acrescenta ainda que vai processar Linda por injúria, calúnia e difamação.

Linda ferve de raiva com as notícias em que é acusada da morte de Anselmo e de estar a mentir sobre a autoria da música. Rute chega e defende a amiga com garra. Rute tira Linda dali.

Leandro e Melanie estão à espera de Romeu. Este chega acompanhado de Ângela e Mélanie diz que precisa de falar com ele. Leandro e Ângela saem, quando estão os dois sozinhos, Melanie conta-lhe que é filha de Linda e que a mãe saiu dali ainda grávida e nunca mais voltaram. Romeu fica em choque. Não quer acreditar, faz contas de cabeça e sente-se confuso. Melanie diz que foi um erro ter voltado à terra e sai envergonhada.

Melanie sai do gabinete em lágrimas e Leandro vai atrás dela. Ângela estranha e segue para dentro do gabinete. Rita e Gabriel falam sobre o seu ordenado, sentem que são explorados. Leandro entende que a conversa correu mal. Melanie afasta-se de Leandro e vai embora sem explicar o que se passou, deixando Leandro triste.

Linda acabou de contar a versão correta sobre a morte de Anselmo a Rute. Rute diz-lhe que devia ter confiado nela há vinte anos atrás, diz para pedir a Vanessa que ajude a afastar Romeu de Melanie.

Ângela tenta convencer Romeu a ficar com Melanie na editora, diz que a única maneira de ir contra Linda é puxar Melanie para o seu lado. Romeu fica pensativo e Ângela olha-o satisfeita.

Paloma entra na hamburgueria de modo a que não a reconheçam, porém ninguém olha para ela sem ser a Rebeca. Cajó chega, ela reclama com ele por não ter falado com Ângela, ele diz que ela tem de fazer um esforço pelo seu último concerto.

No quartel dos bombeiros, Serafim chega e diz que está um homem lá fora a pedir para receber os pagamentos atrasados de três meses. Adelaide pergunta por Amadeu e este diz-lhe que ele ficou na Barbearia. Adelaide sai furiosa.

Romeu está distraído a conduzir a pensar na sua primeira vez com Linda e no que Melanie lhe disse. Acelera sem ver Bruno e quase bate no carro dele. Bruno por momentos perde o controlo do seu carro mas consegue recuperar o controlo da condução. Bate com a cabeça de lado no vidro e sai do carro atordoado.