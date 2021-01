Resumo: 2º Episódio - 5 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Romeu está atordoado com a voz de Melanie, como tivesse voltado ao passado ao ouvi-la a cantar. Convida-a a fazer uma audição na editora dele.

Linda está em pânico por ter visto Romeu e Mel juntos, recorda-se do passado, da dor e mágoa sentidas. Bruno chega e quer saber o que se passa e vê Romeu e Leandro a saírem do café. Quer ir atrás dele mas Linda agarra-lhe no braço e não deixa. Bruno não quer que Romeu se aproxime da filha. Melanie quer saber porque a mãe saiu do café, e Linda quer saber como é que ele foi ao café. Melanie, entusiasmada conta que Romeu quer fazer um casting com ela na editora em Penafiel.

Sandra está abatida, queixa-se que o Leandro convenceu o pai a fazer uma audição à nova rapariga e que o pai não parou de falar dela. Ângela tenta animar a sobrinha, mas sem resultado. Vanessa obriga-a a sair da cama para saírem as três, diz que quer tudo à maneira dela. Ângela crítica Vanessa, diz que ela parece que tem raiva da filha e lembra-a que graças a à filha, Romeu está com ela. Romeu chega, diz que Melanie vai ser um sucesso e espera que ela assine contrato com a sua editora.

Melanie não entende porque os pais não querem que vá ao casting sendo uma grande oportunidade na vida dela. Bruno diz-lhe que tem de aprender a aceitar um "não". Ela sai a chorar e Lucas vai atrás da irmã. Bruno confia a Linda que ela não vai desobedecer.

Lucas segue Melanie quando surge Bruno e diz-lhe que não está em causa o valor dela mas não tem de aceitar a primeira oferta que lhe aparece. Melanie vai embora e Lucas segue atrás da irmã.

Já no jardim onde Melanie canta, Lucas atravessa-se de bicicleta à sua frente. Diz-lhe para fugir e ir ao casting, quando os pais descobrirem é porque foi contratada. Ela chama-o de doido, mas o irmão diz-lhe para lutar pelo sonho dela.

No café, Bruno vai servindo bebidas às mesas. Melanie mostra a Bruno o bilhete para Portugal e a mochila já feita. Bruno diz que quando os pais descobrirem já ela está a caminho, só tem de brilhar no casting que os pais perdoam-lhe tudo. Linda olha para eles enquanto atua com Cátia, deixando Melanie nervosa.

Leandro chega a casa, pega no telemóvel e procura por Mel no instagram, vê uma selfie de Melanie e Lucas. Sandra liga-lhe e ele percebe que ela está com ciúmes de Melanie e desliga.

Linda está desconfiada porque Mel tem o telemóvel desligado e saiu muito cedo de casa. Bruno pede-lhe calma e que confie mais na filha, acredita que ela não ia fazer nada nas costas deles. Linda só vai ficar tranquila depois de falar com a filha.

Linda entra no café a ligar para alguém, atendem do escritório onde Melanie trabalha e fica a saber que a filha pediu uma semana de férias. Bruno não quer acreditar que a filha possa ter ido para Portugal.

Na editora, Gabriel está com Rita a tentar criar um refrão. Cajó chega com Melanie e apresenta-a. Gabriel fala sobre Paloma com Cajó e Rita muda de assunto.

Ângela está preocupada com o prejuízo do concerto da Paloma, fala sobre dispensá-la, mas Romeu não concorda. Bruno nervoso, diz a Lurdes que Romeu esteve com Melanie e que a filha pode estar com ele em Portugal. Cátia e Lurdes ficam em choque. Linda, aflita, comenta que a esta hora, Melanie pode estar a saber de tudo o que eles lhe esconderam este tempo todo.

Melanie está a preparar-se para cantar. Ângela fala sobre Paloma com Cajô, pede-lhe ajuda para conseguirem motivá-la. Melanie começa a cantar e todos ficam encantados com a sua voz.

Lucas e Leandro gozam com Rita, que fica irritada com eles. Melanie chega com eles, Romeu diz-lhe que espera que o vídeo dela seja um sucesso pois todos vão perguntar quem é a miúda que canta um sucesso dele. Convida-a a jantar lá em casa e diz-lhe para ela ficar mais uns dias.

Jéssica Isabel e Rebeca Sofia assistem a Rúben a lavar o jipe dos bombeiros e comentam o físico dele. Jéssica atira-lhe com uma bola de futebol, convida-o para assistir a um jogo, mas ele rejeita e diz que não pode porque vai pedir Emília em casamento, está a pensar subir ao palco e cantar-lhe uma canção, mostra o anel de noivado mas Vítor chama-o, ele assusta-se e acaba por o perder. Fica em pânico e começam a procurar no chão.

Adelaide chega com panfletos, entrega-os a Serafim para distribuir pelas pessoas. Ela é contra a feira dos bigodes. Vítor chega e pergunta se não receberam o aviso da reunião.

Bruno quer saber de Melanie e pergunta a Lucas por ela. Ele acaba por dizer que a irmã está bem e mostra o vídeo dela que corre na internet a cantar pela editora de Romeu. Linda fica sem reação.

Acabaram de jantar e Romeu canta com Melanie. Sandra fica com ciúmes e sobe para o quarto. Sandra admite ao pai que gosta de Leandro. Romeu dá conselhos à filha, e Vanessa que entretanto chega, tenta ser compreensiva. Sandra pede ao pai para fazerem um dueto, deixando-o constrangido.

Leandro encosta o carro e Melanie agradece-lhe por tudo. Ele quer saber mais sobre ela e acaba por ficar a saber que a família dela era de Penafiel. Convida-a a dar uma volta com ele.

Melanie e Leandro estão sentados à beira do rio em clima romântico. Leandro recebe um telefonema de Rute para ir ver de Sandra e acaba por ter de ir embora. Melanie decide ligar à mãe e avisa-a que está bem.

Está tudo pronto para a Festa da Feira dos Bigodes. Toy ensaia, quando Romeu vai falar com ele. Ângela diz que devia haver mais ambiente de festa, mais cor e mais cartazes da Sandy e Leandro. Vítor diz que não pode violar os regulamentos do recinto, pergunta a Ângela se já fechou o contrato com a Junta de Freguesia. Ângela diz que está tudo redigido, o acordo é de 60% para eles e 40% da facturação para a junta.

Romeu está fascinado com a decoração da hamburgueria. Rebeca retira o pano de um expositor. Romeu vê exposto o acordeão de Anselmo e fica abalado. Vanessa apresenta o hambúrguer especial do dia em homenagem à música "Do Lado do Amor". Romeu aproxima-se da pauta emoldurada da música com o mesmo nome enquanto Vanessa o segue com o olhar.

Melanie chega à feira e fica radiante ao ver um ambiente de festa animado. Rúben fala do pedido de casamento que já não vai vai existir por causa da perda do anel de noivado. Melanie dá os parabéns a Romeu quando Vanessa chega e diz-lhe que Sandra não vem. Leandro sugere a Melanie para cantar com ele, mas Ângela não concorda.

Linda está emocionada à porta de sua casa. Adelaide chega e questiona o que está ali a fazer, Linda disfarça.

Leandro está preocupado com Sandra. Ela beija-o, mas este afasta-a. Sandra diz-lhe que não está a confundir nada do que sente por ele, acusa-o de estar preocupado com o espectáculo e não com ela.

Romeu e Vítor fazem um discurso a falar do início da Feira dos Bigodes e agradecem à Junta de Freguesia que ajudou à concretização do projeto. O público clama para que Romeu comece a cantar, o público está ao rubro com ele. Enquanto canta, desce do palco e vai ter com o público estendendo o microfone ao público para cantar com ele. Estende a Linda e quando percebe que é ela, fica calado em choque, ao que Linda pergunta se esqueceu da música que ela escreveu.