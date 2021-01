Resumo: 1º Episódio - 4 de janeiro (segunda-feira) - ESTREIA

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

A novela Amor Amor inicia-se numa rua em Luxemburgo. Linda cruza-se numa esquina com Manuel que conduz o seu carro e lhe oferece boleia. Linda prefere ir a pé e Manuel ao reparar que ela leva uma caixa de bolo, manda os parabéns a Mel. Manuel afasta-se e Linda vê um cartaz de Romeu a ser colocado à porta de uma sala de espetáculos do outro lado da rua. Lembra-se de quando os dois eram crianças.

Estamos em 1989, nas festas de Penafiel e no palco Linda e Romeu cantam ao desafio. De repente o som é desligado e percebemos que foi Anselmo, que lhes chama a atenção, quer bater em Romeu com o cinto e quando Linda defende o amigo, Anselmo quer bater nela também. Quim aparece e salva as crianças. Anselmo e Quim acabam por discutir e batem um no outro até Lurdes intervir e os separar.

Junto ao rio, em Penafiel, Romeu e Linda em crianças chegam a correr. Linda arranca-lhe o bigode preto. Diz a Romeu que não se esqueceu dos anos dele e oferece-lhe um bigode postiço loiro. Os dois brincam animadamente na água. Dez anos depois no mesmo local chegam os jovens Linda e Romeu. Sobem nas suas motas e seguem pela estrada em despique. Ouvimos a música Dança com Ela, um original de Toy, interpretado por Romeu e a banda Bigodes Marotos.

Continuamos em 1999 e os cartazes das festas em honra de Santa Luzia em Penafiel anunciam a atuação da banda Bigodes Marotos. A festa está ao rubro com a banda de Romeu a tocar em palco. Rute comenta com Linda que o Bruno não tira os olhos dela, mas Linda só tem olhos para Romeu. Linda chama Romeu ao palco anunciando o seu aniversário, os amigos empurram Romeu ao palco e os dois cantam juntos.

Voltamos ao rio, em Penafiel, Linda e Romeu param as motos e ela entrega um presente de aniversário a Romeu. Tira um papel do vestido e posiciona a guitarra, é uma música que compôs para ele. Romeu adora e pergunta se ela escreveu a pensar neles os dois. Ficam mais próximos e Linda despe o vestido para entrar no rio. Romeu segue-a. Não conseguem resistir um ao outro e beijam-se apaixonadamente e muito esperado acabando por fazer amor.

Voltamos a Luxemburgo, onde Linda olha o cartaz de Romeu. Romeu sai da sala de espetáculos, Linda não consegue parar de olhar para ele. Romeu percebe que é observado e olha para o outro lado da rua, mas nesse momento uma carrinha passa e esconde Linda. Romeu continua a falar com o homem que muda os cartazes, Vanessa e Ângela juntam-se a Romeu. Linda afasta-se apressada. Romeu olha novamente para o outro lado mas não a reconhece. Linda encosta-se a uma parede, tem o coração a disparar pulsações, tenta recuperar o fôlego.

Voltamos ao rio em Penafiel, no ano de 1999, Linda e Romeu falam do que aconteceu. Ela diz que se ele estiver arrependido podem tentar ser amigos. Romeu gosta dela. Vai em digressão com a banda e promete ligar a Linda todos os dias.

Continuamos em 1999, Anselmo critica a atitude pouco entusiasta de Vanessa, durante o concerto de Vanessa, que muda de assunto. Anselmo quer saber de Romeu, que desapareceu a seguir ao concerto. Diz que só o mantém na banda porque precisa dele. Beija com brusquidão Vanessa, que limpa a boca com repulsa.

Na rua de Anselmo, Ângela espera-o com ar desmazelado. Anselmo retira do fundo falso da sua carrinha dois sacos com material contrafeito e entrega para ela vender na feira. Ângela queixa-se da qualidade do material. Comenta que Romeu esteve com Linda deixando Anselmo furioso.

Linda risca do calendário o dia 1 de Agosto de 1999. Assistimos a Vanessa e Romeu cada vez mais próximos, e é evidente que Vanessa se sente atraída por Romeu. A banda dos Bigodes Marotos atuam em palco. Vanessa não consegue tirar os olhos de Romeu. Aproxima-se e canta com ele.

O mês de Agosto continua a decorrer. Linda e Cátia ensaiam mas Linda não consegue concentrar-se, só pensa em Romeu. O Telefone toca e Linda corre a atender. Já no final de Setembro, Linda prepara-se para ir a um concerto e continua triste porque Romeu continua sem telefonar.

No final de mais um concerto, Vanessa, Cajó e Romeu estão divertidos. Cajó vai embora com uma mulher. Vanessa apaixonada por Romeu decide avançar e beija-o. Ele acaba por ceder e os dois envolvem-se.

No largo da vila, Romeu cola um cartaz quando é surpreendido por Linda que lhe pergunta o que fez de errado para ele deixar de lhe ligar. Romeu pede desculpa, diz que precisam falar, mas não ali. Anselmo pode aparecer. Os dois entram dentro do carro de Romeu.

Anselmo guarda material de contrabando no fundo falso da carrinha. Um elemento da GNR aparece e pede mais dinheiro para continuar a encobrir as falcatruas de Anselmo que não cede à chantagem. Leva a mão debaixo de uma lona, que cobre umas roupas e tira uma faca, que esconde atrás das costas. Tira a faca de trás das costas e espeta-a no estômago do guarda. Esconde o corpo na carrinha. Enquanto tira uma garrafa de álcool do porta-luvas, surge Vanessa que lhe diz estar grávida. Anselmo duvida que seja o pai, mas ela insiste que é ele, quer que ela faça um aborto.

Romeu encostou o carro à berma do rio, Linda pressiona-o, quer saber o que se passa, porque ele deixou de ligar e de falar com ela. Romeu foge à pressão. Anselmo discute com Vanessa que quer dinheiro para o aborto mas ele sabe que ela andava de olho em Romeu. No meio da discussão, vê o filho com Linda. Fica furioso e vai atrás deles de garrafa na mão. Vanessa acaba por ir atrás de Anselmo.

Quando Romeu diz a Linda que tem uma coisa para lhe dizer, Anselmo aparece furioso e os dois envolvem-se numa luta. Linda quer defender o amigo e acaba por fazer com que Anselmo bata com a cabeça numa pedra e caia no rio. O corpo é arrastado pela corrente. Linda sente-se culpada e quer salvar Anselmo, mas Romeu ainda atordoado, diz a Linda que têm de fugir. Os dois combinam apanhar o comboio e partir para longe. Vanessa, assustada, assiste a tudo e decide esconder-se na parte detrás da carrinha quando vê Romeu a dirigir-se na sua direção.

Vanessa fica em pânico ao ver o corpo do GNR na carrinha. Romeu diz a Linda que leva a carrinha do pai para não levantar suspeitas. Linda está muito nervosa e angustiada. Todos abandonam o local.

No Luxemburgo, Bruno traz a guitarra para oferecer à aniversariante. Está feliz. Amigos passam por ele e perguntam se ele quer jogar à bola. Bruno dá uns toques, mas diz que não pode porque é um dia especial.

Linda encontra-se com Bruno à entrada do café Chez Ribeiro. Ele percebe que Linda não está bem e abraça-a com força. Ela tenta não chorar. Entram no café e está tudo pronto para a festa de aniversário de Mel. Bruno está satisfeito com a decoração. Linda não consegue disfarçar mais e diz a Bruno que viu Romeu, Vanessa e Ângela.

Voltamos a 1999, em casa de Ângela, Vanessa chora, diz que está grávida do Anselmo mas ama Romeu. Conta que Linda fez com que Anselmo caísse ao rio e está morto. Diz que Romeu e Linda vão fugir. Ângela tem ideia para um plano. Vanessa, ao telefone com guarda da GNR, conta tudo o que viu, garante que Linda empurrou Anselmo, ele caiu no rio e morreu. Diz para fazerem alguma coisa urgente e está muito nervosa.

Ângela entra no armazém que contém o material contrafeito de Anselmo. Descobre um alçapão e encontra um saco de ginásio cheio de dinheiro em escudos.

Em casa de Linda a GNR diz que receberam denúncia anónima a acusar Linda de assassinar Anselmo. Linda mente, diz que foi às compras com a Rute e acabaram nuns bares sem noção das horas. Os guardas dizem que provavelmente vão chamá-la a depor e saem. Linda conta o que aconteceu à família, que fica em choque. Quim diz que Romeu a entregou e é urgente ela fugir.

Romeu está pronto para fugir. GNR aparece em sua casa e faz perguntas para ver se ele sabe onde está o pai. Romeu diz que não sabe dele e teve de cancelar um concerto. GNR percebe que ele tem uma ferida na cara. Ele diz que tropeçou a arrumar material. Perguntam onde esteve no dia anterior e surge Vanessa a dizer que ele esteve com ela. Os guardas saem Informa que encontraram um corpo de um colega guarda na carrinha. Romeu fica em choque. Os guardas saem dizendo que vão chamá-lo a depor. Vanessa diz a Romeu que está grávida dele, implora para ele não a deixar. Romeu sai em lágrimas para procurar Linda. Vanessa fica desesperada.

Em casa de Linda, Romeu tenta falar com ela mas Quim cheio de raiva diz a Romeu que o mata se ele não deixar Linda em paz. Romeu implora e Quim diz que Linda foi embora.

Linda vai a casa de Romeu e é recebida por Vanessa que diz que Romeu contou-lhe tudo o que aconteceu no rio. Sabe que ela matou Anselmo. Linda fica para morrer. Vanessa diz que Romeu a denunciou, e que eles estão juntos, namoram há meses e ele andava para lhe contar.

Ouvem-se sirenes de policia e Vanessa diz a Linda que vieram buscá-la.

Já na rua, frente à casa de Romeu, Linda cheia de medo e muito angustiada, vê Vanessa a abraçar Romeu. Romeu diz Vanessa que tem de encontrar Linda.

Quim diz a Linda para ir embora, encontraram algo no rio. Linda despede-se da família. Cátia está zangada com a irmã e não se despede. Lurdes está devastada com partida da filha.

Já na rua, Quim entrega dinheiro a Linda, diz que a família amiga no Luxemburgo a espera e vão cuidar dela. Linda entra no carro e arranca. Os dois despedem-se muito emocionados.

Linda conduz o carro e mete o som no máximo, Romeu tenta alcançá-la na mota enquanto buzina para chamar a atenção, mas ela não ouve nem olha através do retrovisor. Num cruzamento, Romeu tenta fugir a um trator, trava mas a mota derrapa e ele cai ao chão. Levanta-se sem que o impacto tenha causado ferimentos. Linda afasta-se. Romeu parado na estrada, derrotado.

Romeu entra em casa arrasado. Estranha ao ver Ângela que diz que Vanessa lhe contou tudo o que aconteceu e está ali para ajudá-los. Explica todo o seu plano, quer fazer de Romeu uma grande estrela. Quer investir todas as poupanças nele, começar com pequenos espetáculos até encher uma sala no estrangeiro. Romeu está prestes a aceitar e Ângela diz que a partir de agora o seu nome de artista será Romeu Santiago.

Lurdes chora a partida de Linda, fica em pânico quando Quim se sente mal e perde os sentidos. Chama Cátia que fica em choque ao ver o pai no chão. Quim tem um ataque cardíaco fulminante.

Linda, exausta, chega finalmente a Luxemburgo, ao café dos pais de Bruno. Mete o fio que a mãe lhe deu ao pescoço e dirige-se ao café e entra, feliz, ao ver caras familiares. Mas rapidamente percebe que eles não estão alegres. Lúcia e Óscar contam a Lúcia que Quim sentiu-se mal depois de ela sair e morreu. Linda sente-se culpada e Bruno abraça-a.

Estamos em 2000, numa sala de espetáculos no Luxemburgo. Romeu canta em palco e chama Vanessa que está com a gravidez avançada. Pede-a em casamento. Linda, entre o público, olha-os furiosa. Romeu dedica música e diz que foi ele que a escreveu. Canta a música que Linda lhe ofereceu como presente de aniversário. Linda não quer acreditar. Sai da sala a conter o choro. Curva-se com dores, não se percebe o que se passa com ela. Cruza-se com Bruno no foyer, que não percebe o que ela está ali a fazer. Pergunta se não lhe chegou o que sofreu em Portugal.

Romeu acaba de cantar e todos gritam o seu nome. Vanessa tem dores, diz à irmã que acha que chegou a hora do bebé nascer. Ângela não quer interromper o concerto e leva Vanessa. Romeu não repara no sucedido.

Já na casa de banho da sala de espetáculos, Linda continua cheia de dores. Bruno quer saber se ela foi ver Romeu. Linda diz que o bebé vai nascer. Pede-lhe ajuda, quer fazer como combinaram, dar um nome falso no hospital. Bruno está muito nervoso.

No corredor do hospital no Luxemburgo, Vanessa está em trabalho de parto, tem medo e diz à irmã para falar com os médicos porque quer fazer cesariana. Enfermeira leva Vanessa para sala de partos. Logo a seguir, entra Bruno com Linda também em trabalho de parto. Outra enfermeira leva Linda.

Fazem cesariana a Vanessa. Nasce um bebé mas não vemos o seu rosto. A enfermeira pega no bebé e a médica continua o seu trabalho. Noutra sala de partos, o médico assiste o parto de Linda. A bebé nasce, mas Linda não quer olhar para ela. A enfermeira e o médico ficam confusos com a reação de Linda.

A tempestade lá fora causa uma grande confusão no hospital. Há falta de luz. O hospital está um caos. Médica chama as enfermeiras e estas no meio da confusão trocam as bebés que ficam nos berços errados. Vanessa fica com a filha de Linda e vice-versa.

No berçário, Ângela e Romeu observam a bebé. Romeu diz que vai fazer tudo para fazer a filha feliz. Linda encontra a filha, não tem coragem de a abandonar. Bruno diz a Linda que a adora e quer assumir a bebé como sua filha. Termina aqui a ação no ano 2000.

Num jardim em Luxemburgo, Leandro fica deslumbrado ao ouvir Melanie a cantar. Ela acha-lhe piada ao perceber que ele é Português e os dois conversam. Melanie interessa-se ao saber que ele é músico. Os dois aproximam-se do café a conversar, ele fala do seu primeiro concerto internacional. Diz que ela devia ser ouvida por Romeu. Melanie fica com vergonha. Deseja sorte a Leandro e diz que se chama Mel. Entra no café e fica feliz ao ver que prepararam festa surpresa para ela. Adora o bolo e todos cantam os parabéns. Mel delira ao receber uma guitarra nova e personalizada, abraça os pais feliz.

Numa suite de hotel no Luxemburgo, comemoram-se também os 20 anos de vida de Sandra. Vanessa critica a atuação da filha, já Romeu faz discurso emotivo. Leandro diz a Romeu que encontrou uma miúda que é um talento. Quer que ele a oiça cantar.

Leandro entra com Romeu no café e Melanie fica nervosa. Mel diz para entrarem, tem a sua guitarra consigo, diz que vai cantar uma música que a mãe lhe cantava quando era pequena. Chama-se, "Tu Podes Crer". Romeu gela ao ouvir, volta atrás no tempo, emocionado. Linda entra e fica em pânico ao ver Romeu e Mel juntos.