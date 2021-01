Nasci e cresci na minha cidade. Tive uma infância do caraças, fiz tudo a que tinha direito e mais alguma coisa. Não me posso queixar de nada. Tenho a minha avó num lar, já sem dar acordo de si e o meu primo Vítor.

Sou bombeiro, mas na verdade as minhas ambições profissionais passam por ficar a coçar a micose. Nunca percebi essa mania que as pessoas têm de gabar o trabalho. O trabalho só nos serve para tirar tempo de vida, pá! A gente quer-se é sem fazer nenhum. Mas sou pró a fingir que faço.

Vivo sozinho e passo a maior parte do tempo na associação dos bombeiros. Bebo copos com os amigos, engato miúdas, digo piadas. Em resumo: Vivo a vida.

Casar para quê, se posso ir saltando de mulher em mulher, quando bem me apetece. As mulheres só servem para nos picar os miolos e eu gosto pouco que me piquem. Por isso uso e deito fora, quando me farto.