Gabriel Torres

Nasci e cresci em Lisboa, mas estudei no Porto. Tirei Marketing e Comunicação. Tive uma infância e adolescência tão chatas que corro o risco de vos fazer adormecer se falar sobre isso. A minha família vive em Lisboa.

Trabalho no departamento criativo da editora Lua-de-Mel. Um nome pomposo que dão aos escritores fantasma. Faço as composições musicais para os temas de vários artistas da editora, juntamente com a minha colega Rita, que escreve as letras. Somos uma dupla do caraças, modéstia à parte.

Vivo num T2 no Porto com a minha colega Rita, mas em breve vamos mudar-nos, pois o aumento de renda vai deixar-nos descalços e o Romeu não paga assim tão bem. Eu e a Rita saímos juntos, vamos ao cinema, a concertos. Somos praticamente gémeos. Também costumo sair com o Leandro, que se tornou meu amigo e olho por ele desde que foi contratado para fazer dupla com a filha do Romeu Santiago. É como se fosse o meu protegido.

Solteiro convicto. Aliás, tão convicto que corro o risco de acreditar que ficar sozinho é mesmo o melhor para mim.

Sensível, apaixonado, distraído, intenso, reivindicativo, um bocadinho nerd. As minhas falhas são sentir tudo muito intensamente, não sei viver de outra forma, mas também sei que isso é uma das coisas que me faz sofrer. Comigo é tudo ou nada. E muitas vezes finjo que sou desligado, porque é a única maneira de disfarçar aquilo que sinto, tanto o bom quanto o mau.