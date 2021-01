Amadeu Paiva

Nasci e cresci na minha cidade, na barbearia do meu pai, Amadeu sénior. Passava as tardes a ajudá-lo na barbearia.

Fiquei com a barbearia do meu pai, a Amadeus e hei de trabalhar até morrer.

Vivo sozinho, na casa que fiz com a minha falecida.

Estive casado quarenta anos com a mulher da minha vida e fui-me muito abaixo quando ela partiu. Era a única que me aturava.

Saudosista, conservador, rabugento, irrascível, muito reto. A minha força vem do meu trabalho. Mas já não consigo manter a barbearia sozinho, vou ter de aceitar a ajuda do Rogério com aquelas manias de barbeiro moderno.

Fiz parte da equipa de ciclismo da terra e gostava muito de voltar a fazer, mas sei que o meu coração fraco não deixa. Mas eu vou tentar, que não sou homem de desistir das coisas.