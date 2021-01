Vítor Mendes

Nasci e cresci onde moro, filho único e habituado a ser o centro das atenções. Sou casado com a Rebeca Sofia e pai do Márcio.

Sou um homem muito ocupado, pois acumulo as funções de comandante dos bombeiros e Presidente da Junta de freguesia. Confesso que tenho um gosto especial por política e gostava de chegar à Presidência da Câmara. Sou um homem firme e de espinha dorsal na política e não permito que me tentem comprar. As leis são para se cumprirem.

Vivo com a minha mulher e o meu filho e tenho uma rotina muito cansativa, pois divido-me entre a presidência da junta e o comando dos bombeiros. Passo muitas horas a estudar regulamentos, portarias e toda a legislação que sai.

Casado e feliz. Eu e a Rebeca temos as nossas coisas, mas gosto muito da minha mulher. Faz-me a cabeça em água, é certo, mas não era capaz de viver sem ela. Gosto de dizer à Rebeca que acertei no Jackpot. Antes dela, nenhuma mulher digna de nota.

Sou picuinhas, exigente, incorruptível. Mas, na verdade, em casa manda ela, a Rebeca.

A Dona Adelaide está apostada em sujar a minha imagem e aquela Jéssica Isabel, claro, só podia ser sobrinha dela, também não me faz a vida fácil nos bombeiros.