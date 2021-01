Shakira Fernandes

Nasci e cresci na Galiza. Do que me lembro, tive uma infância feliz e continuo a ser feliz.

Estou no 1º ano da ESO e sou a melhor aluna não só da minha turma, mas de todo o meu ano. Quando crescer, gostava de ser várias coisas: cientista, programadora, bailarina... Ainda não decidi.

Vivo na Galiza. Na maior parte do tempo estou só com a minha mãe e, de vez em quando, com o meu pai também, quando o trabalho dele deixa. Gosto de ler, de estudar línguas e de dançar ritmos latinos.

Sou inteligente, estudiosa e focada. Também sou simpática e nada tímida, porque se fosse não conseguiria dançar os ritmos latinos. Gosto de ser o centro das atenções e de receber elogios. Se fazem mal aos meus vão ter de me ouvir, ai podem crer que vão.