Rebeca Sofia Mendes

Nasci e cresci em Lagares e tive uma infância cheia de sonhos por realizar. Queria muito ser artista, mas os meus pais nunca me apoiaram. Cheguei a cantar num concurso para pequenos artistas, mas nunca vinguei, pois não havia dinheiro para nada lá em casa e comecei a trabalhar numa fábrica muito cedo. É por isso que me recuso a fazer o mesmo com o meu Márcio Filipe. Ele há de ser famoso, custe o que custar.

Vou gerir o Burguer Maroto e não pensem que foi por ser mulher do Presidente da Junta, porque o meu Vítor é tão reto que até enjoa. Foi por mérito próprio, já que sou uma excelente relações públicas e faço conversa como ninguém. As minhas ambições profissionais passam todas pelo meu filho. Queria que ele fosse um artista de sucesso e gerir a carreira dele.

Vivo com o meu marido, Vítor e o meu filho Márcio. Ui, tenho muito pouco tempo livre, pois, para além da hamburgueria, tenho que me dedicar à carreira que o meu filho há de rer. Só paro para fazer compras online. Não posso ver nada à venda, que trato logo de comprar. Por isso é que estamos endividados e isso vai dar-me dores de cabeça e aborrecimentos.