Dora Fernandes

Nasci e cresci na terrinha onde vivo com a minha família. Tive uma infância e adolescência felizes. O dinheiro nunca sobrou para os nossos caprichos, por isso, deixei os estudos no 12ºano e ando à procura de trabalho, mas não é fácil. Vivo com os meus pais e o Rogério, o meu irmão mais velho.

As minhas ambições profissionais passam basicamente por fazer dinheiro. Não sou esquisita. Mas quero vencer como influencer. Sei que tenho jeito, só me falta a oportunidade certa. Até lá, vou arranjando uma coisa ou outra, para ter algum dinheiro. Vou juntar-me ao Lucas, porque ele tem uma visão da vida muito parecida com a minha: Para quê queimar as pestanas quando podes fazer dinheiro de outras formas?

Acabei há pouco com o meu namorado, mas não vou ficar a chorar sobre namorado terminado, até porque os rapazes não são assim tão difíceis de encontrar.

Extrovertida, divertida, enérgica. O meu ponto fraco é o meu pai, sou a menina do papá e detesto dececioná-lo. A minha força também vem muito dele, porque sei que, aconteça o que acontecer, ele vai estar sempre do meu lado.

Não é fácil gerir a minha própria vida, mas eu consigo.