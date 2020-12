Rute Fernandes

Nasci e cresci onde vivo, mal conheço o mundo fora daqui da cidade. Comecei a trabalhar muito nova, mas sempre consegui tempo para as fugas noturnas com a minha melhor amiga, Linda. Contávamos tudo uma à outra, por isso foi um choque muito grande quando percebi que ela tinha fugido da terra. Nunca acreditei que ela tivesse alguma coisa a ver com o desaparecimento do Anselmo, apesar de ela o detestar. Nunca mais tive uma amiga assim. Por isso, desde que ela partiu, a minha adolescência como que parou um pouco.

A minha família é o meu marido, Luís, os meus filhos, Rogério e Dora, a minha sogra, Adelaide.

Sou empregada em casa do Romeu. Se era isto que queria fazer? Não vos sei responder. É difícil sonhar quando o nosso mundo é tão reduzido e temos que contar os cêntimos até ao final do mês.

Sou uma mulher e mãe dedicada, mas já tive mais paciência para as manias do Luís. Levanto-me muito cedo e geralmente sou a última a ir para a cama, porque há sempre mais alguma coisa para fazer. Gosto de ir até à associação, mas não tenho grande paciência para as manias da minha sogra.

Sou fiel, mas, às vezes, tenho vontade de matar o Luís. É desorganizado, desarrumado, leva a vida com um assobio de indiferença e passa a maior parte do tempo fora de casa. Às vezes gostava que ele mostrasse mais paixão, porque quando chega das viagens está, geralmente, muito cansado.

A minha força vem dos meus filhos. Queria muito que o meu Rogério singrasse na vida, como eu nunca consegui. E não vou descansar enquanto não meter a minha Dora na linha.