Rogério Fernandes

Nasci e cresci na cidade onde vivem os meus pais. Tive uma infância e adolescência felizes. O dinheiro nunca sobrou para os nossos caprichos, por isso, deixei os estudos no 12ºano e fiz um curso profissional, que me ensinou a ser barbeiro.

Vou trabalhar na barbearia do senhor Amadeu, mas o raio do velho não me deixa tocar num único cliente. Põe-me a varrer o chão e a tratar dos produtos, porque acha que sou moderno demais para aquele espaço. No fundo, até acho que ele pensa que sou meio amaricado. Mas não quero varrer cabelos. Quero exercer a minha profissão e vou usar a barbearia do senhor Amadeu durante a noite para tratar de arranjar a minha clientela. Como o velho está com os pés para a cova, hei de arranjar maneira ou de ficar com aquele espaço ou de ele me dar sociedade, qualquer coisa que me faça ganhar asas e voar na profissão.

Vivo com a minha família, em Penafiel. Passo a vida entre a barbearia, a casa dos meus pais e a servir de psicólogo para o meu melhor amigo, o Rúben, que só mete os pés pelas mãos.

Salto de relação em relação e a verdade é que ainda não encontrei ninguém, mas também ainda só tenho 20 anos. Quando me apaixonar, acho que sou capaz de me entregar por completo ao amor.

Focado, apaixonado, dedicado, gosto muito daquilo que faço. Sou crédulo e ingénuo, pelo menos é isso que a minha mãe diz. Mas sou mais desenrascado do que pensam e, ainda que os meios não sejam os mais ortodoxos, hei de arranjar forma de montar o meu próprio negócio.