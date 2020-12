Luís Fernandes

Nasci e cresci na cidade onde vive toda a minha família. Tive uma infância feliz e sou muito apegado à minha mãe, apesar de ela ter casado mais duas vezes depois da morte do meu pai. Não somos de estar sempre a falar um com o outro, mas se sei que alguma coisa se passa com ela, corro logo para ver o que é. A minha família é a minha mãe, a minha mulher Rute e os meus filhos, o Rogério e a Dora.

Sou motorista de pesados e adoro o que faço, já estive com rotas mais distantes, mas agora viajo mais pelo Norte do país e por Espanha, pois a minha mulher pressiona-me para passar mais tempo em casa.

Chego a sair de madrugada e regressar noite dentro ou vários dias depois. Quando estou no camião a minha companhia são as músicas. O Romeu Santiago tem escrito muito para pessoas que andam na estrada, como eu e é uma companhia, podem crer.

Casado há 21 anos com a Rute e feliz. Gosto de regressar a casa e tê-la à minha beira. Não posso dizer que as coisas sejam muito apaixonadas entre nós, mas são tranquilas e, depois de quilómetros na estrada, preciso de alguma tranquilidade, quando chego.

Encorpado, tenho tanto de bem-disposto como de resmungão quando estou com os azeites. Levo tudo à frente se se metem com os meus. Sou um homem de família, mas não estou morto.