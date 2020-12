Jéssica Isabel Dinis

Em Marco de Canavezes, tive uma infância solitária e sem muitos amigos. Isolava-me, pois era gozada e perseguida na escola. Sim, era a típica miúda desajeitada e com as roupas fora de moda. Deixei os meus pais em Marco de Canavezes e vim para casa da minha tia Adelaide.

Estou a trabalhar a tempo inteiro nos bombeiros e é isso que sempre quis fazer: Ajudar a salvar vidas. Como não tive média para medicina, acabei por tirar enfermagem, mas comecei como voluntária nos bombeiros e cedo percebi que era isso que queria fazer. Controlar os fogos, entender a sua dinâmica, antecipá-los, sei que sou boa naquilo que faço e gostava de ser mais do que “soldado raso”. Sei que tenho potencial para isso.

Tive namorados, sim, mas todos queriam mandar em mim, dizer-me o que fazer e eu não gosto que me digam o que fazer. Sei pensar pela minha própria cabeça. Sinceramente, acho que estar apaixonada faz com que perca o foco e eu não posso perder o foco na minha profissão pois isso pode custar vidas.

No meu trabalho sou determinada e segura, não tenho medo de nada. Na minha vida pessoal, sou o oposto: acho-me pouco atraente, sou solitária e insegura. Não gosto de deixar as pessoas entrarem no meu mundo, pois tenho medo de me decepcionar. O meu ponto fraco é precisamente ser desconfiada e ter dificuldade em entregar-me. A minha força vem do meu trabalho, das pessoas que ajudo.

O Vítor é um péssimo comandante, devia ter vergonha. Com a mania dos regulamentos, atrapalha mais do que ajuda. Acho que a sorte dele foi nunca ter enfrentado um grande fogo, porque não sei o que aconteceria, a sério que não. Sei que ele também não vai à bola comigo, mas temos pena. Não vou ficar calada e fingir que não vejo a displicência dele.