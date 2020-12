Emília Carneiro

Nasci e cresci no Porto e tive uma infância feliz. Agora, vivo na terra onde fui colocada para dar aulas de EVT. Já lá estou há uns anos, onde conheci o Rúben, com quem vivo. Como o relacionamento e a escola me tomam muito tempo, passo menos tempo com a minha família.

Os pais tendem sempre a culpar-nos pelos maus resultados escolares dos filhos e isso não é justo, sobretudo quando damos tanto de nós.

A minha vida amorosa está de boa saúde e recomenda-se. Tenho o homem que quero e que amo. Mas como já contei, às vezes nem sempre olhamos para as coisas da mesma maneira e isso cria mau ambiente.

Trabalhadora, divertida, jovial. Mas neste momento, estou desiludida com a profissão. Por isso, parar de dar aulas e fazer o doutoramento ia ser bom para mim.