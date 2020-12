Nasci em Lisboa, mas, desde muito nova, que sempre fiz o que bem entendi. Os meus pais queriam que eu estudasse, eu queria cantar e, como achei que era impossível conciliar as duas coisas, chateei-me com eles, saí de casa e dediquei-me à música. Hoje, só tenho o meu marido, o Cajó.

Toda a gente sabe quem sou. O país e o mundo amam-me. Sou a rainha da música popular, ou música pimba, se assim lhe quiserem chamar, pois é para o lado que durmo melhor. Pouco me importam os rótulos, a não ser aquele que ostento – ser a maior de todas.

Vivo na cidade onde fica a Lua-de-Mel desde que fui contratada pela editora. Foi aí também que conheci o meu marido, o Cajó. Vivo com ele, mas, a partir do momento em que perco a voz, acho que ele e o mundo são os culpados do que me aconteceu.

Nunca fui mulher de me apaixonar facilmente, mas tive muitos romances quando era nova. Até ao dia em que conheci o Cajó e me deixei levar pela lábia dele

Sou extrovertida, confiante, excêntrica. Gosto de brilho, luz, cor. Quando chego sou o centro das atenções. Digo tudo o que me vem à cabeça, não tenho filtros, nem suporto gente incompetente.