Vanessa Pereira

Nasci e cresci numa aldeia, perto da cidade onde vicemos. Os meus pais morreram quando era praticamente uma criança e fui criada pela minha irmã mais velha, Ângela. Desde cedo que comecei a trabalhar na feira com a minha irmã. Vendíamos produtos da nossa horta e, mais tarde, roupas. A única vantagem que tinha em relação às outras raparigas da minha idade era a aparência. Sempre fui muito bonita e sabia tirar partido disso, principalmente nas festas de verão, quando me oferecia para ajudar nos preparativos e para cantar, fazendo coro para muitas bandas. Foi assim que consegui entrar na Bigodes Marotos, pois percebi a forma como o Anselmo me olhava e tirei partido disso. Estava cansada de ajudar a minha irmã, queria uma vida diferente para mim.

Gosto de dizer que a carreira do Romeu e a minha filha são o meu trabalho, mas ultimamente tenho sentido que preciso de fazer mais por mim. Por isso, tive a ideia de abrir o novo espaço de restauração, na feira do Romeu: O Burguer Maroto. Mas a verdade é que pouco lá vou, pois a Rebeca Sofia, a minha gerente, dá conta do recado.

Casada, mas sinto que o Romeu não me olha com paixão. Mesmo depois de mais de vinte anos de casamento, continuo a ser a fã número um do meu marido. Tive muitos namorados antes dele, mas nunca gostei realmente de nenhum. Amo o Romeu com todas as forças, mas a insegurança vai, muitas vezes, estragar tudo.

Determinada, vingativa, vaidosa, apaixonada. O meu ponto fraco é a minha insegurança em relação ao Romeu. Sou muito ciumenta, detesto todas as fãs, mas, ao longo dos anos, aprendi a disfarçar. A minha força vem da minha irmã. Ela não deixa que eu quebre, mantém-me focada, tem sempre a solução para tudo.