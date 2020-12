Lurdes Sousa

Nasci e cresci na cidade onde vivi até emigrar. A minha mãe fazia trabalhos de costura para fora e eu ajudava-a noite dentro. Assim que aprendi a ler e escrever, os meus pais tiraram-me da escola, pois era mais necessária no campo.

Quando conheci o Quim, um jovem bem parecido da terra, vi nele uma hipótese de sair da vida dura em que cresci, por isso quando me pediu em casamento, não hesitei. Tivemos duas meninas, a Cátia e a Linda e eu fiz questão que estudassem, mas a vida trocou-nos as voltas.

A minha família é a Cátia, a Linda, os meus netos, a Melanie e o Lucas, e o meu genro, Bruno. Mas confesso que o Lucas é o menino dos meus olhos.

Nunca tive medo de trabalhar no duro. Acompanhava o meu marido com a banda, preparava as refeições, costurava-lhes as fatiotas com que actuavam. Quando vim para o Luxemburgo, dediquei-me à costura.

Vivo com as minhas filhas, os meus netos, Melanie e Lucas, e o meu genro. Ajudo nas tarefas de casa e, enquanto puder, não quero que ninguém faça as coisas por mim. Também tenho muito jeito para inventar licores caseiros, que o meu neto Lucas vai começar a vender e que vão ter muita saída.

Tenho muitas saudades do meu Quim e duvido que vá encontrar outro homem assim. Sou mulher de um homem só, por isso, quando o perdi, sabia que ia ser só eu e as meninas dali em diante.

Sei que uma das minhas grandes falhas foi ter-me apegado tanto à minha Cátia, não a deixando voar sozinha. Depois, quando já não era preciso estarmos sempre tão unidas, já nos tínhamos acostumado à companhia uma da outra, à opinião, aos silêncios. O meu ponto fraco é a minha terra. Quando me falam de Portugal quebro-me toda por dentro, pois gostava de lá voltar. A minha força vem das minhas filhas e da minha neta.