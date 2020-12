Lucas Sousa Ribeiro

Nasci e cresci no Luxemburgo e tive uma infância e adolescência felizes. Tenho uma boa relação com todos, mas sou muito chegado ao meu pai e à minha irmã. Vivo com os meus pais, a minha irmã Melanie, a minha avó e a minha tia Cátia.

Os meus pais querem que eu vá para a Faculdade, mas se me puder escapar a isso, perfeito, pois sei que um canudo não é garantia de nada. Tenho jeito para o negócio e, a partir duns licores caseiros que a minha avó faz, estou a começar um esquema de vendas, que me levará a ser um grande empresário.

Vou mudar-me para a casa da minha mãe em Portugal e vivo com a minha família toda. Ui, as minhas rotinas… Gosto de dinheiro fácil, detesto ter de marrar para ter um futuro, pois quero é começar já a trabalhar. Agarro qualquer coisa e, geralmente, tenho boas ideias. Fixem isto. Já vos tinha dito atrás.

Solteiro. Já tive algumas namoradas, mas ninguém que valha a pena mencionar aqui. Sei que quando encontrar alguém lhe serei fiel, não gosto de traições.

Sou leal, tranquilo, bem-humorado. Adapto-me bem a quase tudo e é no campo, no meio da natureza que me sinto em paz. O meu ponto fraco é a minha família, faço tudo por ela e a minha força vem deles também.