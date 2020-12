Leandro Vieira

Nasci e cresci em Castelo Branco. Os meus pais trabalhavam numa fábrica e queriam que eu tivesse um futuro diferente, que tirasse um curso superior, mas nem pensar. Sempre quis ser cantor, ficar famoso e ter dinheiro. Assim que fiz 18 anos, saí de casa para viver da música e já cantei em todo o lado, desde casamentos, a aniversários, arraiais. Agora apareceu-me uma oportunidade de ouro e não a largo por nada.

Num desses casamentos em que toquei no copo de água, fui descoberto pelo Romeu e assinei um contrato com a Lua-de-Mel. O único contra: cantar numa dupla, mas não podia fechar essa porta, por isso assinei de cruz, sem ler o contrato em condições. A Sandy é uma miúda complicada e nem sempre é fácil trabalhar com ela, mas sei que é isto que tenho de fazer.

Vivo sozinho, num T0 que arrendei na cidade, para ficar mais próximo da editora. Quando não estou a pensar em músicas e a compor, estou a ensaiar. Quero que tudo soe perfeito, por isso, às vezes, não saio do estúdio até ter tudo como gosto. Sinto que tenho de fazer o dobro do esforço e de provar mais do que os outros.

Focado, perfeccionista, apaixonado por música, de todos os géneros, mas o pop latino é o que mais encaixa comigo. Sou uma pessoa leal, mas quando toca à música sou capaz de tudo. Talvez seja essa a minha maior contradição. Tenho muitos princípios, mas não no que respeita a seguir o meu sonho. Aqui vale tudo. A minha força vem da música, sempre veio, sempre virá e o meu ponto fraco é precisamente o mesmo.