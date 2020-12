Cátia Sousa

Nasci e cresci até à adolescência na minha terra, ao som da música do meu pai. Eu e a minha irmã integrámos desde cedo a banda dele, por isso a minha infância e adolescência foi ao som das músicas que cantávamos nas Fruta Fresca. Nunca me importei de o fazer, pois havia tempo para tudo.

Vivo com a minha irmã, os meus sobrinhos Lucas e Melanie, a minha mãe e o meu cunhado Bruno.

Já fiz tantas coisas que perdi um bocadinho o fio à meada. Cantei com a banda do meu pai, depois tive de vir para o Luxemburgo e, juntamente com a minha mãe, arranjei trabalhos de costura. Primeiro em casa, depois numa fábrica têxtil, mas sem nunca deixar de costurar para fora. Voltei a fazer pequenas atuações com a minha irmã, sempre que ela me pedia. Faço boas vozes de apoio, mas sei que sou capaz de muito mais. As minhas ambições passam por me tornar independente, sair das asas da minha mãe e voar por conta própria.

Já saí com homens mais velhos, mais novos, carecas, gordos, magros, mas nenhum me encheu as medidas. A minha mãe diz que nasci para ficar solteirona, mas ainda não me resignei com isso. Um homem que queira ficar comigo tem de gostar de dançar, saber cozinhar, não ser preguiçoso, ser sensível. A minha experiência com homens no passado ensinou-me que mais vale só que mal-acompanhada.

Sou uma pessoa séria, dura, azeda e de riso difícil. Muitas vezes finjo que não entendo as piadas, só para não dar o braço a torcer, pois faço questão de mostrar a toda a gente que a vida me deu muito pouco. A morte do meu pai e o que se seguiu a isso. A chegada ao Luxemburgo vai ficar para sempre marcada na minha memória.

O meu sonho era ter um negócio meu, qualquer coisa que tivesse a ver com costura, porque eu sei que tenho muito jeito.