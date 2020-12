Bruno Ribeiro

Nasci em Portugal, mas, aos 10 anos, emigrei com os meus pais para o Luxemburgo. De infância tive muito pouco, pois desde pequeno que ajudo no negócio dos meus pais. Um pequeno café, na comunidade emigrante, na cidade do Luxemburgo.

A minha ambição profissional é manter este café aberto por muitos anos, pois seria isso que os meus pais desejariam. Eles saíram de Portugal em busca de uma vida melhor e conseguiram uma vida remediada. Não quero perdê-la.

Atualmente, vivo na Cidade do Luxemburgo com a família da Linda, a minha mulher, e os nossos filhos, pois os meus pais, infelizmente, já morreram, num acidente.

Sou casado com a Linda e, até agora, muito feliz. Ela foi a primeira rapariga para quem olhei, quando ia de férias para a terra em Portugal. De cada vez que a ouvia cantar, na banda que ela tinha com a irmã e com o pai, tudo parava à minha volta.

Sou um homem simples, que não se envergonha das suas origens humildes, despretensioso, leal, capaz de tudo pela minha família. A Linda é o meu ponto fraco, pois, apesar de termos um casamento feliz, em função dos nossos filhos, sei que há uma parte dela que não consigo alcançar. Uma parte que ficou em Portugal, quando ela fugiu para cá e que eu nunca consegui realmente ter.

Quando regressar à terra, vou querer pôr a mão na massa e ajudar os meus conterrâneos. É por esse motivo que me tornarei Comandante dos Bombeiros, depois de um salvamento de pessoas e colegas, onde ficarei em perigo de vida.