Ângela Pinto

Nasci e cresci no campo. Fiquei órfã muito cedo, por isso, passei por cima da minha infância com a rapidez dos que têm de trabalhar para sobreviver, até porque a minha irmã mais nova, a Vanessa, ficou comigo e tive de lutar sempre a dobrar, pela nossa sobrevivência.

Abri a editora Lua-de-Mel com o meu cunhado. Tenho olho para o negócio, seja ele qual for. Consigo vender qualquer coisa a qualquer pessoa. Foi graças ao meu olho e à minha ambição que o Romeu se transformou no artista que é hoje.

A minha Vanessa depende de mim para tudo, até para fazer com que o casamento dela funcione. Sou doida por roupas e adoro uma boa pechincha.

Fui apaixonada pelo Anselmo, mas a traição dele, quando se envolveu com a minha irmã, foi fatal para mim. Recuso-me a depender de um homem e talvez seja por isso que nunca me prendi a mais ninguém.

Fervo em pouca água, mas hoje em dia consigo controlar melhor as minhas explosões. Sou teimosa que nem uma mula, protetora, obstinada.

Os meus pontos fracos são a minha irmã e sobrinha: se as fazem sofrer, sofrem; se não as tratam como merecem, pagam. Quando se metem no meu caminho, uso todos os meios possíveis e imaginários para afastar essas pessoas.

Quero muito que a Editora seja mais do que é, que abra o leque a cantores de outros géneros musicais, pois o rótulo Novo Pimba dá-me nos nervos.

A Linda vai regressar e pôr em causa aquilo que tanto me custou erguer: a carreira do Romeu, o casamento dele com a minha irmã, até a carreira da Sandy!