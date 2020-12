Nasci e cresci na cidade onde vivo e tive uma infância muito dura. A minha mãe morreu quando eu era pequeno e fiquei entregue ao meu pai. Um homem abusivo, que bebia muito e descarregava todas as suas frustrações em mim. Obrigou-me a trabalhar na sua banda desde pequeno, pois ele ele percebeu que eu sabia cantar e que atraía público e pôs-me como vocalista dos Bigodes Marotos. Sou casado com a Vanessa e tenho uma filha: a Sandra.

Com a ajuda da minha cunhada, Ângela, abri uma editora, a Lua-de-Mel, que lança e agência cantores portugueses e tenho uma carreira de sucesso como cantor a solo. Gostava muito que a minha filha se tornasse numa cantora tão reconhecida como eu e sonho crescer ainda mais como cantor, pois há palcos que ainda não conquistei.

Entre concertos, tournées e o trabalho na editora, sobra-me pouco para o que gosto de fazer. No entanto, não dispenso uma boa patuscada e envolvo-me frequentemente com algumas mulheres, na maioria fãs desesperadas.

A Linda era a minha melhor amiga e, durante muitos anos, até nos termos envolvido, sempre a tive como garantida na minha vida. Ela era o meu porto seguro, a quem recorria de cada vez que as coisas corriam mal com o meu pai e era com ela que gostava de dividir tudo. Só a vi de forma diferente naquela noite em que fizemos amor. Ela passou de amiga a mulher e percebi que, afinal, sempre tinha gostado dela, mas nunca cheguei a dizer-lhe…

O meu ponto fraco está ligado à música. Sou um dos cantores de maior sucesso em Portugal e, no entanto, não consigo compor, embora minta a toda a gente e assine as canções compostas pelo departamento criativo da editora. Sinto-me uma farsa, mas nunca o verbalizo.

Roubei uma canção que a Linda compôs para mim e anunciei-a como minha, dizendo em público que a tinha escrito para a minha noiva. Tudo para promover a minha carreira, quando deixei de ser o Romeu Pereira para usar o nome artístico Romeu Santiago.