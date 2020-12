Melanie Sousa Ribeiro

Nasci e cresci na Cidade do Luxemburgo e tive uma infância feliz. Fui muito protegida pela minha família: Os meus pais, a tia Cátia, a avó Lurdes e o meu pai. Adoro o meu irmão Lucas.

A minha mãe nunca deixou que me faltasse nada, por isso chegou a ter três trabalhos para conseguir fazer face às despesas. A minha mãe quis que eu estudasse, por isso tirei um curso de contabilidade, mas detesto.

Trabalho num escritório de contabilidade, em part-time e ajudo no café dos meus pais, mas o meu sonho é ser cantora… Às vezes canto com a minha mãe no café, mas não é isso que gosto de fazer, pois o meu estilo é outro. Por isso, sem que a minha família imagine, muitas vezes canto em locais públicos, as coisas que componho. É uma maneira de fazer aquilo que adoro e de arranjar uns trocos extra para os meus gastos.

Saí há pouco tempo de uma relação de um ano e meio e quero ser livre. Sei que isto é provisório, não vou manter este estado de espírito por muito tempo, pois as coisas partilhadas sabem sempre melhor.

Otimista, alegre, cheia de energia, intempestiva. Tenho sempre uma resposta pronta e sou muito desenrascada. A minha tia diz que sou destemida, mas a minha mãe chama-lhe loucura.