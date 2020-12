Linda Sousa Ribeiro

Nasci e cresci naquela cidade em Portugal, e conheço cada rua de cor. Quando me sinto pior, fecho os olhos e ainda consigo viajar até lá. Aos concertos de verão, à banda do meu pai, às conversas com a minha amiga Rute e ao momento em que percebi que gostava dele. Sim, falo do Romeu: O meu melhor amigo, até se transformar no rapaz de quem gostava…

A minha família é o meu marido, Bruno, os meus filhos, Melanie e Lucas, a minha mãe e a minha irmã.

Trabalho no nosso café no Luxemburgo, mas não esqueci a música, por isso actuo onde quer que consiga, mas, na maior parte das vezes, é mesmo no nosso café. Infelizmente, ainda não consegui passar de pequenas atuações, perto da comunidade de imigrantes, mas sei que canto mais por amor do que por dinheiro.

Levanto-me muito cedo e dou um jeito à casa, depois sigo para o café. Passo a maior parte do tempo a trabalhar e sobra-me pouco para diversão, apesar de não dispensar uma boa piada e de, muitas vezes, me refugiar no humor, para esquecer um bocado aquilo que sinto.

Sou casada com o Bruno, o homem que me apoiou na fase mais difícil da minha vida e que me pediu em casamento quando estava prestes a deixar a minha filha no hospital.

Mas só amei um homem na minha vida: O Romeu. Era o meu melhor amigo, meu cúmplice. Eu fazia com que ele perdesse o medo e ele fazia o mesmo por mim. Juntos funcionávamos melhor, eu adorava-o, mas ele não sentia o mesmo e traiu-me. Foi a grande decepção da minha vida.

Sou leal, lutadora, impulsiva, com o coração na boca. A minha força vem dos meus filhos e do meu passado, se bem, que no fundo, tenho de admitir que muita da minha força vem da raiva também. Por muito tempo que passe, não consigo esquecer aquilo que o Romeu me fez e isso sempre foi o motor que me fez seguir em frente. Amor e Raiva são os sentimentos que me impulsionam.

Quero regressar a Portugal, só não sei que será antes do que tinha planeado.