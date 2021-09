*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mélanie discute com Linda por causa de Bruno. Leandro diz-lhes que Anselmo gravou um vídeo no dia que morreu, mas não conseguiu enviar e entrega o telemóvel às duas. Mélanie quer ir à Guarda, Linda conta-lhe a verdade, diz-lhe que Gastão e Romeu estão ajudar também, que depois do casamento podem ir à Guarda, até lá ela tem de ficar quieta. Mélanie está atordoada.

Rebeca acorda Vítor e diz-lhe que já resolveu o problema do terreno, conta que vendeu a Amadeu. Tranquiliza-o quando diz que a venda paga tudo, mas que ela vai ficar com restante dinheiro que sobra. Vítor assente.

Amadeu diz a Julieta que lhe comprou um terreno para sua nova casa, Julieta comovida agradece-lhe. Adelaide fica furiosa diz-lhe que Julieta está a passar-lhe a perna e sai irritada.

Dora diz a Rogério que precisa de dinheiro para comprar um telemóvel novo, ele diz-lhe para terminar os estudos e ir para a faculdade. Dora quer que ele tire fotos no casamento para as vender, mas Rogério nega.

Sandra recebe bouquet de flores, que Ângela irá levar no casamento. Sandra recorda um momento com Vanessa. Sandra entrega o bouquet a Ângela, pergunta à tia se Gastão é para a vida toda. Ângela quer acreditar que sim, pergunta se Rogério vai ao casamento e Sandra revira os olhos, sem paciência.

Leandro sente-se impotente com tudo o que está a acontecer, Mélanie diz-lhe que não se pode enervar e que não a irá perder. Mélanie diz que tem de confiar no plano deles. Os dois abraçam-se.

Linda está fora de si, não confia em Romeu, queixa-se de que as provas estão todas do lado dele. Romeu dá-lhe a chave de casa para ir lá buscar tudo. Linda explode e acusa-o de querer matar Bruno, ele diz-lhe que é mentira e conta o que se passou e que se desfez da arma que Bruno tinha. Linda não consegue confiar nele e acha melhor seguirem caminhos diferentes e ele afastar-se dela, de Bruno e da família dela. Gastão pergunta o que se passou e Romeu diz que Bruno mentiu. Gastão sai atrás de Linda.

Linda diz a Gastão que Mélanie já sabe de tudo porque teve acesso a um vídeo de Anselmo a contar a verdade. Romeu pergunta a Linda como acredita na história do Bruno e não acredita nele. Linda lembra-o das histórias que ele já inventou no passado e sai. Romeu fica possesso.

Cajó reclama com Márcio e Shakira, Rebeca Sofia diz que o ensaio terminou e avisa Cajó para resolver o que está a atormentar. Cajó lembra-se do passado com Ângela e chora.

Rebeca Sofia conta a Emília o que viu no estúdio. Emília diz-lhe que Cajó não é o homem da vida dela mas que a faz sentir bem. As duas seguem para dentro.

Romeu canta para Ângela que entra no jardim onde vai decorrer a cerimónia. Gastão diz a Romeu que está enojado, mas Romeu diz para sorrir agora, que mais logo a tormenta acabará.

O casamento começa, Cajó interrompe, embriagado, e diz que é contra esta união. Romeu tira-o dali, Ângela e Gastão casam-se.

