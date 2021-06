Resumo: 122º Episódio - 15 de junho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vanessa sai quando Linda chega e esta quer saber o que se passa. Cátia mente e vitimiza-se, diz que Vanessa estava louca à espera dela e que teve uma crise de ciúmes porque agora anda com Bruno. Linda diz à irmã que se ela estiver a mentir, não vai ter mais nenhuma oportunidade.

Tó Quim provoca Serafim e ele bate-lhe. Tó Quim explode e fala sobre Vítor e Emília também, Márcio ouve e sai a chorar. Serafim fica furioso com Tó Quim. Shakira entra atrás de Márcio. Ele tem a cabeça a mil, não quer os pais separados.

Julieta fica em choque com o que acabou de ouvir. Joe quer que ela venda os seus salões de cabeleireiro para injetar capital na cadeia de restaurantes dele. Julieta sente-se perdida.

Romeu abre a porta a Linda, há um ambiente constrangedor entre os dois. Ela oferece-lhe um presente e ele fica comovido. É sincera sobre o que sente e ele sente-se muito culpado.

Adelaide está a olhar para o anel de noivado. Dora e Lucas vêm dos quartos a discutir e ela repreende os dois.

Vítor estranha a postura de Márcio, diz que não aguenta e explode com o pai. Vítor conta a Rebeca o que Tó Quim disse a Márcio. Rebeca tenta animar o filho, fala com ele sobre um novo concurso de dança, mas ele só aceita se Shakira aceitar.

Cátia acaba por ter um ataque de raiva que deixa Lurdes chocada. Lurdes liga a Linda. Cátia escreve uma sms a Bruno, diz-lhe que quer uma resposta o mais rápido possível e avisa-o sobre Vanessa. Bruno recebe a sms de Cátia, fica tenso ao ler. Começa a responder, mas apaga a sms.

Rogério e Sandra vestem-se. Sandra fala com ele sobre a sua família e dá-lhe a opinião do que fazer relativamente ao noivado da avó. Ângela acabou de tomar o pequeno-almoço e dá de caras com Rogério e Sandra. Rogério vai embora atrapalhado.

Mel termina de arrumar as suas coisas, quando vê Leandro arranjado para sair. Ele diz-lhe que vai com ela à editora.

Cátia está nervosa por Bruno não ter respondido. Lurdes diz-lhe que Linda vai com ela à consulta. Cátia diz à mãe que prefere ir sozinha.

Na associação, Jéssica e Adelaide conversam sobre Emília. Rogério e Amadeu entram a falar e Rogério diz a Amadeu e à avó que eles merecem uma celebração do noivado. Eles emocionam-se.

Vítor vê as fotografias no ecrã e chora. Rebeca fica irritada ao encontrar o marido dentro do carro. Rebeca continua furiosa com a "traição" e diz para ele ir a pé.

Sandra, Leandro e Mel estacam ao ver Romeu na editora. Ele fala com Sandra sobre a ideia que teve de escreverem uma música e cantarem os dois. Sandra diz-lhe que primeiro tem de cuidar dele. Romeu acha que não perdeu a voz, fica a remoer nas palavras dela e sai.

Cátia está no posto da guarda e está muito perturbada. Quer apresentar um depoimento e diz que tem a ver com a morte de Sérgio.