Resumo: 118º Episódio - 9 de junho (quarta-feira)

Mel agradece aos pais o apoio e sai para o quarto. Linda diz a Bruno que não vai contar nada a Mel sobre não serem os pais dela. Bruno sorri e fica mais descansado.

Vítor acorda e fica em pânico ao ver Rebeca com a faca do pão na mão. Ela diz-lhe que vai ter de dormir com alguém também para ficarem quites, ou mete os papéis do divórcio. Vítor fica em choque e cede. Rebeca fica triunfante.

Quando Jéssica vai a casa de Rúben, não percebe o quão nervoso ele está. Emília entra e tira um pão do saco que Jéssica trouxe, conta que está grávida. Jéssica fica em choque.

Dora chega a casa e Rute diz que não trata mais da roupa dela. Dora fala sobre o noivado da avó, provoca Rogério sobre Sandra ter ido visitar o ex-namorado ao hospital. Rogério diz que confia em Sandra, mas sente-se inseguro.

Na barbearia, um guarda diz a Júlio que existe um vídeo gravado em que ele está a roubar, pega-o pelo braço e leva-o. Amadeu fica em pânico.

Leandro está na cama com dores. Sandra entra e tira um chocolate da mala, riem-se das brincadeiras que ela diz. Leandro diz-lhe que sente que ela está diferente. Sandra sorri para ele, tranquila.

Vanessa fica gelada ao ouvir o jornalista na televisão a falar sobre o cadáver que foi encontrado enterrado junto ao rio.

Odília entra para dar o batido a Anselmo. Odília fala sobre Mel e Anselmo fica agitado. Odília promete arranjar maneira de cuidar dela.

Bruno e Linda falam com Mel, ela diz que fica bem. Bruno recebe uma sms de Vanessa e fica muito tenso. Vanessa está com medo que descubram que foi Bruno que matou Sérgio. Bruno acalma-a, diz que Linda não vai contar nada à Mel e à Sandra. Vanessa chora de alívio.

Sandra fica desiludida ao ver o estado do quarto do pai, quer que ele vá para uma clínica de reabilitação. Romeu diz-lhe que não quer.

Adelaide está a fazer renda, quando vê Gabriel e fica animada. Ele repara no anel de noivado. Gabriel entra no quarto de rompante e atira-se para cima de Rita. Ele tenta beijar Rita mas ela escapa, diz-lhe que têm de ter cuidado.

Amadeu não acredita que Júlio tenha andado a roubar. Rogério diz que tem a certeza que Mário não vai ajudar o pai. Os dois ficam angustiados.

Ângela e Mel falam sobre o concerto. Ângela diz-lhe que é melhor adiar. Mel pensa um bocado e, decidida, diz que quer avançar com o concerto.

Ângela aproxima-se de Cajó, tira um envelope gordo do bolso e estende-o para ele como pagamento dos serviços.

Vanessa entra na hamburgueria e fica nervosa ao ver um guarda. Ele questiona-a sobre um cartão e um pequeno espelho de maquilhagem que encontraram nos bolsos da roupa de Sérgio. Vanessa fica em pânico, mas disfarça o nervosismo. O guarda diz-lhe que não está a ser acusada. Vanessa sai para a cozinha. O guarda recolhe o copo e o cartão que ela tocou e sai discretamente.

Romeu mostra a Linda as letras que escreveu. Linda não entende o que está escrito. Romeu acusa-a de ter inveja e ela acusa-o de estar igual a Anselmo. Linda sente-se perdida, pega no telemóvel e procura o número de Sandra.

Ângela avisa todos na editora para terem cuidado, fazendo o seu papel de chefe preocupada. Cajó disfarça um sorriso. Ângela chama Sandra ao gabinete pois quer saber porque anda distante. Cajó elogia Ângela, ela quer saber se está tudo pronto.

Vanessa, desesperada, conta a Bruno sobre a visita do guarda. Bruno fica tenso. Não sabe o que pensar, mas tenta manter a calma. Os dois sentem-se angustiados.