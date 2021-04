Resumo: 87º Episódio - 26 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No café, Lucas está cansado e não quer cantar com Dora, vai embora. Dora fica e quando vê Nando Ventura, fica histérica. Ele oferece-lhe uma bebida e os dois vão cantar. Linda observa desconfiada. Mel entra no café e fica em choque ao ver Nando, grita com ele para tirar as mãos de cima de Dora e conta o que ele lhe fez. Chama a Polícia e Linda não deixa que ele saia dali.

Rúben entra em casa abatido. Emília tenta falar com ele sobre o que se passou, é sincera com ele e diz que não sente o mesmo que ele. Rúben fica desfeito. Ela diz a Rúben que não quer que ele seja igual a ela, quer que ele seja ele próprio. Emília despede-se da sua casa, vai embora. Rúben fica triste.

Adelaide tenta dar conselhos a Jéssica. Esta diz-lhe que ela e Rúben nunca tiveram nada e que são só amigos. Adelaide fica desconfiada.

Bruno diz a Cátia que não a quer magoar. Ela diz que entende mas que ele precisa de seguir em frente pois Linda já o fez. Bruno olha-a carinhoso.

Já em casa, Linda e Mel acordam quando Lucas entra, falam sobre Nando. Lucas mostra as notícias que Anselmo largou na imprensa sobre Romeu. Linda fica preocupada, liga a Romeu. Linda fala sobre Nando com Romeu, ele recebe umas chamadas de jornalistas e Linda dá-lhe apoio. Está devastado.

Vanessa arruma as coisas de Romeu em caixotes, brinca com Odília sobre a situação. Sandra diz-lhe que vai estar ali para ela sempre que a mãe precisar.

Anselmo e Ângela falam sobre Romeu. Anselmo corta-se a abrir um envelope e sangra. Fica nervoso e ela vai buscar algo para estancar o sangue. Ângela encontra uma caixa de primeiros socorros e volta para o gabinete, mas ouve a voz de Anselmo e o que ele diz. Ângela ajuda Anselmo a tratar da ferida e ele sai nervoso. Ângela aproveita e remexe no casaco dele, encontra o cartão do hotel dele e guarda-o.

Cajó fala sobre o que se passou com Mel e Nando. Leandro não gosta de como ele fala dela e é bruto com ele. Lucas e Dora também falam sobre Nando, quando Cátia chega e fala das novas encomendas que teve.

Romeu diz a Linda que vai falar com o seu advogado para fazer as coisas como deve ser. Linda está orgulhosa dele, abraçam-se.

Bruno faz exercícios quando Cátia chega e pergunta se ele tenta esquecer a noite que passaram juntos. Ele diz que não quer magoá-la e não esqueceu Linda. Cátia insinua-se e diz que é crescida para saber fazer escolhas e pode ajudá-lo a esquecer Linda. Antes de sair, diz que Linda passou a manhã no café com Romeu, deixando Bruno a ferver de raiva.

Já Serafim, apesar de Cátia dizer que a relação terminou, diz que vai esperar por ela seja o tempo que for. Despede-se dela chamando-lhe amor. Cátia abana a cabeça, não acredita no que acabou de acontecer.

Rogério confronta Júlio sobre quanto tempo vai andar a mentir ao filho, que cedo descobrirá que o pai fugiu do lar. Júlia diz a Rogério que Amadeu não pode saber que ele fugiu pois vai contar. Rogério quer oferecer o corte da barba, mas Júlio não quer que tenham pena dele e vê dinheiro de outros cliente na bancada, tira uma nota de dez euros e paga com esse dinheiro a Rogério.

Bruno fala com Mel sobre o que se passou com Nando. Está furioso por ela não lhe ter contado nada e mostra-se preocupado. Rúben segue em direção à sala de treinos. Jéssica treina quando Rúben chega. Ela quebra o gelo e falam sobre o que se passou. O bombeiro conta que Emília saiu de casa e que ficou baralhado quando viu Jéssica tão bonita.

Shakira chega da escola e Rute mostra-lhe o postal que chegou por correio da parte da mãe dela. Shakira fica triste por não saber quando ela volta, acha que a mãe está melhor sem ela.

Na hamburgueria, Luís ensina espanhol a Rebeca quando Emília chega e agradece a Rebeca por disponibilizar a sua casa para ficar. Vanessa chega e manda-a trabalhar.

Ângela manda imprimir umas fotografias que tirou de exames e relatórios médicos de Anselmo. Gabriel tenta falar com ela, mas sem sucesso. Ângela lê nos relatórios médicos o diagnóstico de aneurisma.