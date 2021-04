REGULAMENTO DESAFIO “ Dueto com a Mel” - AMOR AMOR

REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

Só poderão participar no passatempo “Desafio: Dueto com a Mel” cidadãos residentes em Portugal, com idades compreendidas até aos 25 anos, não existindo idade mínima de participação.

Os menores de idade deverão obter o consentimento do respetivo responsável pelo poder paternal/tutor antes de participar no Passatempo.

Não poderão participar no passatempo todos aqueles que se encontrem em condições de beneficiar ilegitimamente de informação privilegiada e não pública, relacionada com o concurso, bem como todos aqueles que se encontram em condições de adulterar ilegitimamente o decurso do mesmo.

Não poderão ainda participar no passatempo os trabalhadores, estagiários e colaboradores do Grupo Impresa.

Apenas serão consideradas válidas as participações que cumpram com o disposto no presente Regulamento, reservando-se a SIC o direito de eliminar toda e qualquer participação que não se encontre em conformidade com o mesmo.

No passatempo não serão admitidas participações entendidas como incompatíveis com os princípios e valores do Grupo Impresa. A avaliação desta conformidade fica reservada à SIC.