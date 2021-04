Desafio " Quem quer cantar a Guitarra Mágica comigo?"

És fã de Amor Amor e sonhas cantar com a Mel o tema "Guitarra Mágica"?

Tens aqui a tua grande oportunidade! Não há idade mínima para participar mas há idade máxima: 25 anos.

Para concorrer tens de enviar um vídeo com o máximo de duração de 1 (um) minuto, indicando (no mesmo vídeo) :

- o porquê de querer participar no dueto;

- o refrão da "Guitarra Mágica" cantado por ti;

No mesmo mail deves associar a seguinte documentação (usa apenas a que é indicada para ti) devidamente preenchida e assinada, pelo por ti ou, no caso de idade inferior a 18 anos de idade, ou em caso de menor que não tenha ainda completado 18 anos de idade, pelo respetivo titular do poder paternal/tutor:

- Cedência de direitos de imagem e voz ( menores de idade)

- Cedência de direitos de imagem e voz (maiores de idade)

Consulta AQUI o REGULAMENTO

Aguardamos a tua participação !