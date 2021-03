Resumo: 53º Episódio - 15 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda e Rute falam de Luís. Linda não acha que seja mau homem, pode ser que as coisas ainda mudem. Rute acha que nunca vai perdoar-lhe. Bruno está pronto para ir ao leilão dos bombeiros e Linda vai com ele.

Sandra espreita os pais. Vanessa chama-a e Romeu também acorda. Vanessa está serena, nunca esteve tão bem. Romeu gostava de dar o nome da mãe se for uma menina. Vanessa e Sandra ficam em clima de cumplicidade.

Rogério acaba de atender um cliente quando percebe que o pai acaba de entrar na barbearia, disfarçado. Luís pede que o atenda como qualquer outro cliente. Rogério acaba por expulsá-lo. Luís ainda pede dinheiro ao filho e diz que o perdoava se fosse o filho a ter duas namoradas.

Mel está triste, diz à mãe que sabe que devia estar feliz, mas vê Leandro triste e sente-se mal por estar a correr tudo bem com ela. Linda diz que Leandro gosta dela e está feliz com o seu sucesso mas Mel sente que Leandro ia ficar melhor sem ela.

Todos aplaudem a chegada de Linda. Vítor oferece-lhe uma medalha para ela dar a Bruno. O leilão dos bombeiros começa e Tó Quim começa a ficar indignado com a sua fraca licitação. Cátia não deixa que ninguém leiloe Serafim. Dora oferece duzentos euros por Rúben, o que deixa Lucas com ciúmes. Rebeca continua a licitar Rúben, Dora já não oferece mais dinheiro e é Jéssica que oferece mais e acaba por ganhar. Jéssica e Vítor fazem braço ferro e é ela que vence para vergonha de Vítor e Rebeca. Esta mostra-se satisfeita com as receitas do leilão. Vítor vem a queixar-se do pulso. Vítor tenta seduzi-la, mas Rebeca dá-lhe para trás.

Luís está a colocar a urna das cinzas do pai na mochila quando a mãe entra e pergunta o que ele está a fazer. Luís diz que vai polir a urna, mas Adelaide percebe que ele ia vendê-la. Luís mostra que as cinzas estão num tupperware, diz que está aflito e sem dinheiro. Adelaide fica estarrecida com o sucedido e a custo, diz que ele tem de sair de casa. Amadeu consola-a.

Mel acaba tudo com Leandro, diz que não está a resultar. Leandro não entende e não acredita que ela está a fazer isto. Ela diz que já não sente o que sentia, mal Leandro sai quebra e desata a chorar.

Linda chega do leilão e entrega a medalha a Bruno, orgulhosa dele, mostra-se insinuante. Bruno pega nela e vão para o quarto.

Rúben põe gelo no pulso de Jéssica, conversam sobre o leilão. Emília chega de surpresa, vem para ficar, diz que se despediu porque não aguentava mais ficar longe dele. Rúben fica muito feliz.

Dora arruma os licores enquanto Lucas conta o dinheiro. Ele ainda está com ciúmes por causa de Rúben, mas ela desvaloriza. Lucas diz que o dinheiro não bate certo com as garrafas vendidas. Dora vê o pai passar e vai atrás dele, fica de queixo caído ao ver o pai ali. Luís tenta disfarçar, mas acaba por dizer que a avó o meteu fora de casa. Dora acaba por ter pena e diz que o mete a dormir lá em casa sem a mãe saber.

Sandra diz que Paloma acha que ela não tem talento nenhum. Romeu diz que pode falar com ela, mas Sandra não quer ser tratada de forma diferente. Romeu acredita nela e diz que amanhã vão juntos para a editora.