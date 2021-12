*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na sede do partido, Vítor está muito concentrado a escrever o seu programa à mão. Rebeca aproxima-se dele, abre a sua gabardina e diz que está na hora de ele dar o seu melhor. Vítor fica de olhos arregalados quando vê a lingerie sexy dela.

André e Gabriel entram em casa de Leandro e dão com ele deitado na cama. Percebem que está alcoolizado. André leva-o para a casa de banho para um banho gelado enquanto Gabriel vai fazer um café forte.

Rute está na cozinha a fazer chá quando Adam aparece sem camisola. Os dois beijam-se com desejo. Luís passa à porta da cozinha e ao vê-los, sente-se mal e cai no chão.

Depois de fazerem amor, Vítor adormece no sofá e Rebeca aproveita para apanhar o caderno onde Vítor estava a escrever.

Sérgio Rossi termina a atuação no 'Disco Disse' quando Leandro chega com André e Gabriel. Mel percebe que o ex-namorado esteve a beber. Leandro sobe ao palco com André e cantam o seu tema.

Já no Chile, Romeu está no quarto do hospital, absorto com a música que ouve. Sandra entra com a enfermeira e diz-lhe que está na hora de entrar no bloco operatório. Romeu tenta parecer forte, mas está assustado.

Linda atende a chamada de Sandra a contar que Romeu entrou no bloco. Linda diz que agora é confiar na ciência e na força de Romeu. Linda abre a porta a Mónica e desliga a chamada. Mónica pergunta se o convite para trabalhar na editora está de pé, diz que esteve a pensar e aceita a proposta.

No café 'Disco Disse', decorre o casting para a banda de Cátia. Dora é a última a cantar, todos ficam admirados com a voz dela, mas Cátia diz-lhe que não tem perfil para pertencer a uma banda. Dora fica furiosa.

Mel vai a casa de André, que fala sobre a dupla e sobre o que se passou ontem. Mel agradece, diz que ele foi um bom amigo para Leandro.

Ângela mostra a capa da revista 'Violeta' a Ricky, diz-lhe que Bela enlouqueceu. O título é: “Abusada e deixada com um filho nos braços” e tem uma foto de Bela. Ricky diz que não sabia de nada.

