Rita abre a porta de casa a Leandro e corre para o WC, deixando o computador livre. Leandro senta-se e vê o que Rita estava a fazer no portátil. Fica em choque ao perceber que as ideias que ela escreveu para um novo livro são inspiradas na história dele, Mel e André.

>> RITA APANHA MEL E ANDRÉ AOS BEIJOS E GRAVA TUDO COM O TELEMÓVEL

André chega à editora e pergunta a Mel se quer ir com ele até ao bar fazer o sound check para o concerto dos 'Alquimia'.

Rogério diz a Denise que é esquisito pensar que dormiram juntos. Denise aproxima-se dele e tem a ideia de se tocarem. Rogério diz que precisa de um intervalo e sai para evitá-la.

Bela está em casa de Ângela a dar uma entrevista a um jornalista. Faz o seu papel de vítima, mente ao contar que Romeu abusou dela. Ângela chega e expulsa o jornalista e a fotógrafa de casa, diz a Bela que não devia ter feito aquilo.

Leandro sente-se triste com a falta de Mel, relembra alguns momentos felizes e chora enquanto coloca roupas numa mala.

Sandra procura o carregador do seu telemóvel e brinca com Rogério ao dizer o que seria ir para o Chile e não ter telemóvel para controlar o que ele anda a fazer. Rogério fica nervoso, mas disfarça e diz-lhe que já está com saudades dela.

Gabriel atende uma chamada de André e fica preocupado quando ele lhe diz que Leandro não apareceu para o concerto e tem o telemóvel desligado.

No 'Disco Disse', André pede que entretenham o público enquanto ele vai procurar Leandro. Mel vê um artista entre o público e pede-lhe para cantar.

Romeu está de partida para o Chile. Linda beija apaixonadamente Romeu, que se deixa levar. Sandra e Romeu saem.

