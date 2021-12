*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na manhã seguinte, Denise acorda Rogério e ficam ambos chocados a olhar um para o outro. Têm as roupas trocadas e estão desgrenhados. Rogério tapa-se em pânico. Denise também mal olha para ele.

Linda está pronta para ir com o marido à consulta. Romeu diz-lhe que combinou com Sandra e ela não precisa de ir. Cátia fica com pena de Linda.

Denise e Rogério não se lembram do que se passou na noite anterior. Rogério fica preocupado ao ver Sandra.

Luís mostra a Alexandre o sucesso dele nas redes sociais. Dora diz que pode ajudá-lo a promover-se. Luís oferece-se para ser agente dele, mas Alexandre acha que ele está a aproveitar-se.

Tânia Patrícia faz uma sessão fotográfica. Pepe diz algo ao ouvido da fotógrafa, que pede a Tânia Patrícia para cantar. Ângela entra nesse momento e não a deixa.

Ricky entra em casa de Romeu com uma mala pela mão para se instalar. Lurdes barra-lhe o acesso aos quartos. Ricky diz que tem o direito de viver ali, mas Cátia agarra-lhe num braço, torce-o e ele cai no chão. Lucas e Lurdes ficam preocupados com o comportamento agressivo dela.

Shakira tenta desculpar-se a Márcio, mas este está magoado por ela ter gozado com ele. Márcio diz-lhe que vai para padre.

Lurdes mostra a Lucas os comprimidos que encontrou nos bolsos das roupas da filha mais nova. Cátia chega a casa e Lurdes confronta-a.

Ricky conta a Bela o que se passou com Cátia, em casa de Romeu. Ela fica furiosa e diz que vai resolver a situação de uma vez.

Ângela mostra a Mel a tabela de vendas, diz que se continuar assim, despede-a. Linda intercede pela filha, mas Ângela lembra-a que é dona de uma parte da editora.

Ângela entra de rompante no gabinete e pede a Romeu para pôr ordem na editora. Linda, Mel e Sandra seguem-na. Romeu grita, diz que se continuam assim, fecha a editora e abre outra sozinho. Ângela e Mel ficam em choque.

Pepe mostra a Bela o vídeo que gravou em que Tânia Patrícia faz lypsinc. Ele diz que vai esperar a altura certa para o usar.

Romeu atende uma chamada do cirurgião e pede a Sandra para ir com ele até ao Chile para ser operado. Ela acede e Linda fica magoada.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, AQUI