Linda expulsa Ângela da editora e conta a Romeu que ela está a aproveitar-se da falta de memória dele. Romeu fica confuso com a discussão entre elas e pede para ficar sozinho.

Linda desculpa-se a Mónica pelo que assistiu. Mónica acredita que Romeu esteja a sofrer mais do que qualquer pessoa. Linda avisa Ângela para não se aproveitar de Romeu.

Tânia Patrícia chega à editora e Ângela diz-lhe que Pepe é o seu novo produtor. Pepe coloca o telemóvel a filmar as duas na cabine, sem que elas reparem.

No bar, Lucas prepara o palco para o concerto de Alexandre. No meio de tanta agitação, ninguém repara que um homem coloca comprimidos nas bebidas de Rogério e de Denise.

Na associação estão expostas imagens de feitos espetaculares da corporação de bombeiros de Penafiel. Dora está orgulhosa das montagens fotográficas que fez, mas Adam acha que não parecem verídicas.

Tó Quim pede a Luís que o acompanhe à radio porque tem uma coisa para lhe mostrar. Luís fica agradado com o jingle que Tó Quim gravou para o Professor Luigi, o mago das estrelas.

No 'Disco Disse', Mel tenta falar com Leandro, mas ele diz que não consegue ser amigo dela.

Rogério e Denise entram na barbearia sob o efeito do álcool e dos comprimidos. Rogério vê um homem à porta e obriga-o a entrar no estabelecimento.

Vítor e Rebeca discutem por causa da campanha. Rebeca ouve o alarme do telemóvel e salta para o colo de Vítor aos beijos. Os dois sobem para o quarto a despir as suas roupas.

Romeu olha para algumas fotografia com Vanessa e Sandra, mas quando Linda entra, esconde-as. Linda fala do que passaram para ficar juntos, das mágoas do passado e da luta com Ângela.

