*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bela diz a Ângela que precisa de um favor dela com os contactos na imprensa, quer dizer a todos que Romeu abusou dela.

Linda, Romeu e Mónica conversam no 'Disco Disse'. Linda propõe a Mónica ficar em Portugal uns tempos e se gostar, pode ficar com eles na editora. Romeu concorda que Mónica trabalhe na Lua de Mel.

No dia seguinte, Vítor diz a Rebeca que ela rebentou com ele na noite passada. Emília desce e diz que já sabe que eles fizeram as pazes, mas Rebeca afirma que não.

Adam chama Jéssica, Tó Quim e Evaristo para comunicar-lhes que vai demitir-se. O comandante acaba por contar o que se passou na sua antiga corporação.

>> ADAM DESABAFA COM RUTE E NÃO CONTÉM AS LÁGRIMAS

Pepe discute com Bela, diz-lhe para fazer o que ela realmente quer e não o que Ângela manda. Bela afirma que precisava dos contactos que Cajó tinha. Pepe diz que a ajuda.

Alex pergunta se pode cantar no 'Disco Disse'. Cátia diz-lhe para mostrar o que vale. Alex canta e todos ficam de olhos arregalados a ouvi-lo. Cátia fica convencida.

Linda canta no estúdio. Romeu assiste da régie, mas não consegue lembrar-se de nada. Ricky chega e entrega-lhe os papéis que provam que é seu filho. Linda diz a Ricky para não pressionar Romeu.

Rebeca faz o seu papel para a campanha enquanto Emília grava. Márcio chega à hamburgueria e Rebeca puxa-o para gravar consigo.

Ângela chega à editora e leva Romeu para o gabinete. Ângela diz-lhe que só ele e ela conseguem colocar a editora no topo novamente. Romeu sente firmeza nas palavras dela embora fique hesitante.

Linda mostra as instalações da editora a Mónica enquanto lhe diz que com o Romeu assim, precisava de uma pessoa ao lado de confiança. Mónica fica desconfortável e diz que tem compromissos ainda no Brasil.

Entretanto Ângela tenta manipular Romeu recordando o grande trabalho que fizeram juntos. Linda entra no gabinete e surpreende-os.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, AQUI