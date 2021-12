*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sandra e Leandro beijam-se quando ouvem Romeu aos gritos. Leandro pede desculpa a Sandra por se ter envolvido com ela e veste a camisa para sair.

>> TRAIÇÃO: SANDRA ENVOLVE-SE COM LEANDRO NAS COSTAS DE ROGÉRIO

Linda aproxima-se de Romeu e Bela e diz-lhe para ir gritar para a rua. Romeu pede-lhe que tire a louca da sua frente. Bela sai e Linda fecha-lhe a porta na cara. Linda, ao ver Leandro, pergunta se está tudo bem para estar ali tão tarde. Leandro mente e sai.

Rebeca desce as escadas em lingerie e robe e diz ao marido que quer ser avó, têm de ter um plano B que lhes dê netos. Vítor contorce-se com os beijos dela. Emília vem a descer as escadas, olha-os com um ar de nojo e volta a subir para o quarto.

Pepe insiste com Ângela em saber o que se passou. Ela, furiosa, entrega a Pepe a caixa que Cajó deixou à porta de casa. Bela entra nesse momento e sorri para Pepe, como quem sabe que foi ele que trouxe a caixa. Pepe conta-lhe que foi Cajó que pediu ajuda para fugir e tirar tudo a Ângela.

Leandro vai a casa de Gabriel à procura dele, mas Rita diz que ele não está. André chega e Leandro é rude com ele. André diz que ele não tem nada a ver com a vida de Mel, muito menos com a dele e sai.

Adam desabafa com Rute. Conta que teve um ataque de sonambulismo e acordou na cama de uma colega no quartel. Ela acusou-o de abuso. Rute diz a Adam que acredita nele.

Sandra atende uma chamada de Rogério, que fica irritado por ela estar com Leandro. Denise faz-lhe uma massagem e faz-lhe ver que as mulheres não gostam de homens ciumentos.

Cátia avisa que vai criar uma banda. Lucas e Mel tentam chamar a tia à razão para que defina um estilo, mas sem sucesso. Cátia quer um género revivalista inspirado em vários artistas e bandas portuguesas.

No 'Disco Disse', Rute dá conforto a Linda, que repara na presença de Mónica. Rute diz que está ali sentada há já algum tempo, com um ar triste. Mónica disfarça e diz que cumpre sempre as suas promessas. Romeu entra no bar e Mónica fica petrificada.

