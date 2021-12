*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Shakira tenta falar com Márcio, mas ele diz-lhe que não precisa de se preocupar com ele, pois tem outros planos que não a incluem. Shakira fica indignada e sai.

Rebeca pergunta a Evaristo se foi ele que foi falar com Márcio sobre ser padre. Este diz que foi Deus quem o chamou, não ele. Rebeca ameaça-o.

Sandra está eufórica porque falou com o pai. Linda estranha não ter nenhuma chamada de Romeu. Sandra diz-lhe que vai até à festa na hamburgueria.

Luís chega com Adam vestido de saia branca até aos pés, camisa de folhos e uma rosa branca na cabeleira negra. Quando o comandante percebe que eles investigam os clientes, diz que termina já ali a aldrabice, mas o cliente chega nesse momento e Luís faz o seu papel. No final da consulta, Adam rasga o dinheiro que o cliente pagou.

Bela pergunta a Ângela qual é o plano. Ângela diz que o primeiro passo vai ser Ricky voltar para casa de Romeu assim que ele regressar.

Na hamburgueria, Rebeca canta feliz as músicas de Romeu. Denise puxa Rogério para dançar. Sandra chega e Rogério dança com ela ficando Denise a observá-los.

Luís confronta Adam e pergunta-lhe diretamente se tem alguma coisa com Rute. Este, muito atrapalhado, diz que são só amigos.

Tânia Patrícia entra em pânico quando Rebeca a chama para cantar. Os avós dizem que ela tem de habituar-se a cantar nestas situações e a promover-se.

Gabriel tenta que Jéssica dance com ele, mas ela não se mostra recetiva. Rita começa a ter uma crise de pânico e sai a correr.

Sandra pede a Rogério para levá-la a casa porque está a sentir-se estranha. André recebe uma mensagem de Mel e sai.

Sandra pede desculpas por andar afastada. Rogério abraça-a e os dois beijam-se, mas ela retrai-se um pouco.

Em casa de Gabriel, André pergunta a Mel o que pretende e ela, sem grandes conversas, puxa-o para si e beija-o. Mel diz a André que estar com ele é bom, mas que está farta do “toca e foge”. André beija-a com mais intensidade e começa a despir Mel.

Ângela está perdida nos seus pensamentos quando Pepe entra. Ângela e Pepe falam sobre o passado e sobre Cajó. Bela aproxima-se da porta, mas não entra, fica apenas a ouvi-los.

Mónica acaba de entrar na editora e pergunta por Linda. Gabriel diz que ela não está e Ângela atira de longe que Linda foi receber o seu marido dos mortos. Mónica fica confusa.

