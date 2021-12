*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Romeu acorda nesse momento, Wellington fica feliz por ele estar a voltar a si. Romeu estende a mão a uma mulher que apanha caju, atrás dela está um homem que procura ajudar. Wellington sorri, Romeu sente-se aliviado em estarem a salvo.

Na editora, Tânia Patrícia interrompe Ricky, que estava a fazer uma mistura com a sua música. Ricky beija-a. Ângela vê e fica furiosa.

Ângela fica espantada ao ver Pepe, o primo de Cajó. Ângela pergunta se ele não estava preso. Pepe diz que estava, mas já não está. Pepe pergunta por Cajó e Ângela fica desconfortável.

Linda atende uma chamada e fica em choque quando ouve que afinal Romeu está vivo.

No Brasil, Romeu está na cama do hospital e acorda ao lado de Wellington. O médico diz a Romeu que ele sofreu um traumatismo craniano, no dia do acidente.

Linda avisa a família que encontraram Romeu. Quer apanhar um voo para o Brasil, mas Mel e Lucas dizem que não vale a pena ela ir para o Brasil quando Romeu pode voltar a qualquer momento.

Dora e Tó Quim avisam na emissão da rádio que Romeu está vivo!

Cátia entra a medo na associação. Evaristo está furioso com ela e pede-lhe a sua carteira de volta. Cátia acaba por devolver-lhe a carteira e fica com medo da faceta de Evaristo.

Gabriel e André festejam o facto de Romeu estar vivo. Ricky estranha Romeu não lhe ter dito nada.

Ricky tenta controlar as suas emoções, está feliz por Romeu ter sobrevivido. Ângela entra em estúdio e diz a Ricky que agora será ela a remar pelos dois. Ricky encara Ângela e diz-lhe que nunca desejou a morte do pai.

Mel vê Leandro e pergunta se já sabe das boas notícias. André chega, os olhares dos três cruzam-se e Leandro acaba por sair. André diz a Mel que não devia ter acontecido nada entre eles porque ela ainda não esqueceu Leandro.

Bela fica em choque quando Ângela lhe conta que Romeu está vivo.

Romeu consegue que lhe levem os documentos e despede-se de Wellington. Romeu sabe os números de telemóvel da sua mulher e da filha de cor e faz uma primeira chamada, que estranha ao ver que está desligado, de seguida, liga a Sandra e fica comovido.

