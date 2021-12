*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Wellington diz a Romeu que não aguenta mais e desmaia. Romeu pega nele, põe os braços à volta do seu pescoço e luta com todas as suas forças para continuar.

Luís montou um consultório em casa. Adam chega e pergunta o que se passa ali. Luís finge que lê as mãos de Adam e diz que ele esconde um terrível segredo, que ficou noutro continente. Adam larga as mãos, incomodado, e diz que ele pode ter ali o consultório.

Romeu diz a Wellington que não o vai abandonar. Romeu decide procurar um sítio alto e diz que volta para vir buscá-lo, mas quando se levanta, perde as forças e desmaia. Wellington fica em pânico.

Denise está a fazer o fecho da barbearia, quando sente um vulto a entrar. A tatuadora dá com uma vassoura no vulto, que se encolhe e cai no chão. Quando Denise acende as luzes, repara que bateu em Rogério.

Lurdes diz a Cátia para tomar a medicação à frente dela. Cátia finge que toma a medicação e quando Lurdes sai para dentro, cospe o comprimido.

No bar 'Disco Disse', Cátia aproxima-se de Evaristo enquanto ele vai buscar bebidas. Cátia leva-lhe a carteira e sai. Evaristo fica furioso quando vê que ela o roubou.

Sandra vê Mel e André na sala e atira-lhe à cara que magoa o Leandro ao enfiar logo outro lá em casa. Mel diz a André que Sandra tem razão.

Sandra vai ao estúdio de Leandro saber dele. Sandra tenta beijá-lo e Leandro afasta-a, diz que é melhor não. Sandra diz que tem pena que ele sofra por uma pessoa que não o merece.

Ângela atende uma chamada e percebe que é Cajó.

Márcio vem para falar com os pais, diz que quer ser padre. Todos ficam em choque.

Linda adormece e sonha com Romeu, acorda com o seu próprio grito.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, AQUI