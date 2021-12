*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Romeu e Wellington caminham cansados. Romeu cai no chão com dores. Wellington vê duas marcas no tornozelo e avisa-o que foi mordido por uma cobra.

Sandra e Mel estão revoltadas com Linda. Mel diz que confiou nela e agora Ângela vai fazer de tudo para ficar com a maioria da editora. Linda manda-as calar, diz que fez o que tinha de ser feito para que Mel não fosse presa.

>> ÂNGELA É A NOVA SÓCIA DA EDITORA

Sandra e Mel enfrentam Ângela e dizem que aquele contrato de compra e venda não tem validade nenhuma, é fruto de uma chantagem a Linda. Sandra ameaça rasgar o contrato e Ângela, possessa, tira-lhe os papéis das mãos. As duas lutam pelos documentos.

Gabriel pensa no beijo que Jéssica lhe deu. Ângela chega e diz-lhe que quer rever todos os contratos do último ano.

Cátia reclama da atitude de Linda relativamente ao que fez a Mel e rebenta num choro de raiva. Lucas diz-lhe que a leva ao hospital.

Romeu olha para as marcas no tornozelo. Wellington dá-lhe uma pasta com folhas para comer, mas Romeu desmaia. Wellington entra em pânico.

Ricky diz a Bela que já percebeu como é Ângela, mas não a quer como inimiga agora. Bela diz-lhe que está ali para o proteger. Ricky recebe uma mensagem de Mel.

Ricky chega ao bar 'Disco Disse' e Mel diz-lhe que precisam de se unir para Ângela não ganhar. Ricky fica pensativo.

Tânia Patrícia fica surpreendida ao ver Ricky. Ele diz-lhe que precisava de estar com alguém que não lhe desse uma facada nas costas. Ela beija-o.

No 'Disco Disse', André brinca com a situação de Ângela, diz que vai tratá-la abaixo de cão só para fazer Mel mais feliz.

Ângela recebe Jaime, que quer falar com ela sobre Tânia Patrícia. Ângela fala dos sucessos que já lançou e do que a neta dele pode alcançar. Jaime fica muito admirado.

Jéssica pede desculpa a Gabriel por o ter beijado.

Ricky chega a casa e encontra sacos do lixo com as suas roupas lá dentro. Ricky diz à irmã que foram as roupas que o pai lhe deu. Sandra diz que vai contestar o teste de paternidade. Ricky, furioso, agarra no braço dela e torce-o. Linda aparece e expulsa-o de casa.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, AQUI