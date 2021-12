*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

O Dr. Fernandes entrega duas cópias com o contrato de compra e venda da editora já assinados por Linda. Ângela assina todos os documentos, que o advogado recolhe rapidamente para ter a garantia que ela cumpre a parte dela do acordo. Ângela entrega-lhe um envelope com as provas que inocentam Mel.

Evaristo chega à associação com um cágado. Jéssica fica triste porque lembra-se de Rúben.

Na feira, Bela vê um guarda aproximar-se que pergunta por Cajó. Ela diz que não sabe dele e estende uma toalha para que Cajó, que estava escondido, possa fugir. Os feirantes colocam-se à frente da guarda para ele fugir.

Jéssica continua a beber e a lamentar a morte de Rúben. Gabriel chega e ela só faz disparates. Gabriel diz-lhe que tem saudades de Jessie e, para surpresa de Gabriel, Jéssica agarra-o e beija-o.

Sandra chega à barbearia e abraça o namorado, pedindo desculpas.

O Dr. Fernandes diz a Mel que retiraram as acusações contra ela e que está livre. Mel liga a Linda e deixa uma mensagem de voz a dizer que foi inocentada do caso.

Cajó entra em casa furioso e agarra no pescoço de Ângela. Os guardas chegam e prendem Cajó por suspeita de lenocínio, ameaça à integridade física, organização criminosa e burla.

Leandro pergunta a André o que sente por Mel. André é sincero com ele, diz que gosta dela mais do que como amiga.

>> LEANDRO CONFRONTA MEL: "TU E O ANDRÉ TÊM ALGUMA COISA?"

O carro da GNR, onde seguia Cajó, sofreu um acidente. Um guarda desperta e verifica se o colega está vivo. Liga a pedir uma ambulância e a participar a fuga de Cajó.

Sandra quer saber por que motivo estão todos reunidos na editora. Ângela chega animada e conta que Linda vendeu-lhe a parte de Mel da editora, agora tem 25% da Lua de Mel. Todos ficam em choque.

