*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

André ouve Mel cantar. Leandro chega ao estúdio e acaba com o momento, depois de observar os dois por instantes. Mel olha-os baralhada e sai para a régie.

>> RECORDE O PRIMEIRO BEIJO ENTRE A MEL E O ANDRÉ

Leandro pergunta a Mel se ela e André têm alguma coisa. Mel procura uma resposta, mas é salva por um guarda que entra e diz-lhe que precisa que ela o acompanhe ao posto para justificar várias entradas e saídas de dinheiro da sua conta.

>> MEL É ACUSADA DE CONTRATAR PROSTITUTAS

Linda vai a casa de Ângela e dá-lhe uma valente bofetada. Ângela sorri e diz-lhe que surgiram mais provas contra Mel. Se quer safar a filha, vai ter que lhe dar a parte de Mel da editora. Linda fica incrédula.

Leandro liga a Linda, avisa-a que a guarda levou Mel para o posto e que já falou com o advogado.

Ângela pergunta se já levaram Mel para o posto. Linda vira-lhe as costas furiosa e sai. Cajó e Ângela ficam na dúvida sobre a decisão de Linda.

Na rádio, Tó Quim faz a emissão a dar a notícia da morte de Romeu.

Na hamburgueria, Rebeca diz que o mundo dela ruiu novamente com a morte de Romeu. Marisa não tem paciência para os dramas dela, mas Vítor percebe a dor da esposa.

No estacionamento da editora, há muitas coroas de flores amontoadas e velas a arder em frente a um cartaz de Romeu. Rebeca organiza a homenagem e abre passagem para que Sandra, Leandro e Cátia passem. Sandra olha para tudo muito emocionada.

Linda está reunida com o advogado, um homem experiente que lhe diz que as histórias das prostitutas são muito consistentes, não será fácil ilibar Mel. Linda, irritada, diz-lhe para fazer o que for preciso para Mel não ficar presa.

Ricky e a mãe entram na editora. Bela diz que agradecia que chamassem Ricky para assistir às reuniões da editora. Sandra fica fora de si.

Linda diz a Mel que o melhor agora é afastar-se da editora, não podem pôr em causa os empregos das pessoas que dependem dela. O Dr. Fernandes explica que ela só tem de assinar uma procuração a entregar os direitos dela à mãe. Linda e o advogado trocam um olhar cúmplice enquanto Mel assina o documento.

