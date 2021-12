*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mónica perde a coragem de contar a verdade a Linda quando Sandra chega com os documentos para embarcarem no voo. Linda diz-lhe que será sempre bem-vinda, em Portugal.

>> MÓNICA SALVA LINDA E SANDRA DA MORTE

Leandro fala com Rita e Gabriel sobre a morte de Romeu e o impacto na editora. Rita diz que, como amigos, devem animar Mel e combinar coisas com ela. Falam sobre ela se dar bem com André e Leandro quer saber mais sobre a relação dos dois.

Hélder aparece no 'Disco Disse' e pede a André o seu dinheiro. O ex-vocalista dos 'Enclave' entrega-lhe um envelope. Hélder vê que falta dinheiro e ameaça-o para pagar rapidamente.

Adam chega ao bar de Lucas e diz a Rute que a ajuda. Um prato cai e os dois baixam-se para o agarrar, ficando muito próximos e com vontade de se beijarem, mas André corta o momento ao pedir mais uma cerveja.

Linda e Sandra estão de regresso a casa. Sandra não aguenta mais esconder a verdade e conta à família que pediu ajuda a Ângela, por isso é que Mel foi parar à esquadra. Lurdes fica furiosa.

No meio da floresta, Wellington apresenta melhorias no seu estado de saúde.

Já no seu quarto, Sandra agarra uma moldura e relembra o último dueto que fez com Romeu.

No bar 'Disco Disse', Cátia bebe dois shots seguidos. Acaba por entornar vodka no balcão e tem a ideia de acender um isqueiro. Evaristo entra no estabelecimento e age a tempo, apagando o fogo com o casaco.

Rogério tenta consolar a namorada, que chora compulsivamente. O filho de Rute cai no erro de dizer “não chores” e Sandra enerva-se com ele.

>> SANDRA DESCOBRE QUE ROMEU ESTÁ MORTO

Ricky e Bela entram na casa de Romeu e entregam os papéis da partilha de bens a Sandra para ela assinar. Sandra, furiosa, confirma que sempre achou que Ricky era um interesseiro e grita por Linda.

