Romeu fica contente por ver Wellington comer com apetite. Wellington diz que nunca perdeu a fé. Romeu leva a mão ao pescoço e recorda o acidente. Lembra-se de dizer a Zezé que vão ficar bem e de colocar ao pescoço dele o seu fio com o crucifixo.

Lucas fala com Linda ao telemóvel. Depois de desligar a chamada, Lucas conta a Rute e Lurdes que Romeu morreu. Lurdes, com o choque, parte um copo, fica destroçada e chora.

Na editora, Leandro procura por Mel. Ricky pergunta o que se passa. Leandro conta-lhe que encontraram o fio de Romeu num corpo e confirmaram a morte dele. Ricky fica muito abalado.

Ricky entra no gabinete a sentir um turbilhão de emoções. Ângela entra e diz-lhe para pensar no que aconteceu até agora e não fraquejar. Ricky fica a olhar para o vazio, sem saber o que pensar.

Vítor vandaliza a bandeira do partido da mulher. Rebeca Sofia chega e corta a bandeira de Vítor com uma tesoura.

Luís e Dora ouvem a emissão de Tó Quim a falar da série de Rita e seguem para a rádio. Rita fala, por chamada, como se fosse uma fã e diz que gostou muito da série.

Na sede dos partidos de Vítor e Rebeca Sofia, Luís está em modo vidente. Vítor, desagradado, segura Luís e leva-o até a porta.

André olha Mel com admiração pelo cuidado genuíno que ela tem com os seus. André escorrega pelo insuflável e aguarda-a com os braços abertos. Mel entrega-se aos braços dele e os dois beijam-se.

Ângela diz que, assim que Linda chegar do Brasil, Ricky tem de exigir o que é dele por direito. Ricky acha que não é a melhor altura, mas Ângela diz que é o timing perfeito porque elas estão fragilizadas em todas as frentes das suas vidas.

André e Mel estão assoberbados com o beijo que deram. André pergunta o que vão fazer a partir de agora e Mel diz que é uma situação complicada para ela, não sabe o que sente por Leandro, mas sabe que está a gostar muito de estar com André.

Mel chega a casa e Lucas diz que se confirma a morte de Romeu. Mel tenta ser forte e engolir as lágrimas.

Já depois do aparatoso acidente, Mónica diz a Linda que conseguiram desenterrar o jipe e recuperar os documentos delas. Linda fala sobre o problema nas cordas vocais de Romeu e que ele tinha vindo à procura da cura, mas que alguém lhe deu um lugar noutro voo e o empurrou para a morte. Mónica fica perturbada e diz-lhe que precisa de dizer uma coisa.

