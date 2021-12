*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda pergunta à filha qual é a direção que deve virar. Sandra grita e Linda perde o controlo do jipe. Mónica, ao volante, fica horrorizada com o que vê.

Adam finge que está a ter um ataque de sonambulismo. Rute, em jeito de sedutora, diz-lhe que a série a deixou com umas ideias e beija-o. Adam agarra nela e senta-a em cima da bancada. Luís entra na cozinha e diz que os apanhou.

Bela e o filho falam sobre o trabalho na feira. Ricky disponibiliza-se a ajudá-la com as etiquetas.

Ângela e Cajó falam sobre a aproximação de Bela a Ricky. Ângela diz que têm de ter cuidado porque pode não ser bom.

No Brasil, na estrada de terra batida, Mónica arrasta Linda, que está enlameada e em pânico. Linda grita que a filha está dentro do Jipe e Mónica corre para ajudá-la.

Mel diz a Cátia que Linda não atende a chamada. Cátia reclama por Linda ter ido para o Brasil sem saber de Romeu.

Mónica ajuda Sandra, que está inconsciente. Retira-lhe a lama de modo a desobstruir o nariz e a boca e Sandra acorda. Linda puxa-a para si e abraça-a. Mónica fica em choque ao perceber que aquela mulher é Linda.

Linda recebe uma chamada com notícias de Romeu e pede boleia a Mónica. As duas entram para o jipe dela, que as olha pelo espelho retrovisor com olhar culpado.

>> A PRIMEIRA VEZ QUE SANDRA CHAMOU "MÃE" A LINDA

Gabriel avisa Mel que Ângela está no estúdio. Mel segue para lá e acusa Ângela de ter causado a confusão na editora. Ângela ameaça contar à imprensa que Mel despediu Tânia Patrícia, sem justa causa.

Dora fala com Luís sobre o livro de Rita e comenta que a história do livro é igual à história de Adelaide. Dora diz ao pai que deviam investigar a morte dos maridos da avó.

Shakira diz a Márcio que adorou a surpresa que ele fez na rádio. Alex chega e estraga o momento dos dois.

No bar 'Disco Disse', Cátia é rude para Evaristo, que perde a paciência com ela e sai. Lurdes pergunta à filha se tem tomado a medicação.

A polícia do aeródromo entrega a Linda e a Sandra o fio de Romeu. A polícia confirma a morte dele e diz que o corpo ficou em mau estado, sem possibilidade de recolha genética. As duas choram ao reconhecer o fio.

>> LINDA E SANDRA DESCOBREM QUE O AVIÃO, ONDE ROMEU SEGUIA, CAIU

