*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Depois de muito exercício, Jéssica, Evaristo, Dora e Tó Quim queixam-se do castigo que Adam deu. Dora tem a ideia de gravar todas as boas ações da corporação e publicar nas redes sociais, desta forma a boa fama deles vai fazer com que a corporação fique mais forte e não seja anexada à corporação de bombeiros de Paredes.

Vítor pergunta a Rebeca o que faz na sede. Ela diz que se trata de economia de escala, os dois têm uma pré-candidatura a Belém e podem partilhar o espaço da sede dos seus partidos.

Tânia Patrícia mostra a Ricky a casa onde vive e avisa-o para não largar a mãe dele pois tem de dar valor à família. Ricky fica pensativo.

Em casa, Mel diz a Leandro que pode ter ficado com termo de identidade e residência, mas não deixa de ser acusada por algo que não fez. Linda atende uma chamada e reserva dois bilhetes para viajar para o Brasil. Linda liga a Sandra a avisar que têm voo hoje.

Dora e Tó Quim falam sobre as filmagens. Gabriel diz-lhes que a série da Rita vai estrear hoje e que precisa da ajuda deles para montar uma festa surpresa.

Emília desce as escadas e Rebeca pergunta se ela agora é stripper. Emília diz para não fazerem perguntas e sai.

André e Mel falam sobre o que aconteceu com ela. André tenta beijar Mel, mas ela afasta-o.

>> ASSISTA AO PRIMEIRO BEIJO DA MEL E DO ANDRÉ

Mais tarde, Mel vai devolver a chave de casa a Leandro, que lhe diz que não a prende, acaba por assentir que terminem a relação.

>> MEL DEVOLVE O ANEL DE NOIVADO A LEANDRO E TERMINA TUDO COM ELE

Na associação começam a assistir à estreia da série de Rita e ficam todos em choque com o que aparece no ecrã. Rita chora e vai embora com vergonha.

Já no Brasil, Linda conduz numa estrada de terra batida e diz a Sandra que está cansada que ninguém faça nada. Paralelamente, Mónica também conduz na estrada absorta nos seus pensamentos.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, na Opto