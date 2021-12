*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tânia Patrícia fala sobre a tentativa de Chico Inácio, diz que felizmente ele vai para Paris. Ângela diz-lhe que vai falar com ele.

Chico Inácio diz a Ângela que vai para Paris e entrega-lhe um envelope cheio de dinheiro. Ângela diz a Cajó que metade daquele dinheiro é para Kikas e Lisa falarem o que ela quer.

André conta a Mel o porquê de ter aquele hematoma e diz-lhe que precisa de se focar na dupla. Mel concorda e diz-lhe que, da próxima vez, peça ajuda ou chame a guarda.

Rita recebe uma mensagem e vê a promoção à novela “Viúva Negra” escrita por ela. Acaba por se sentir mal.

Dois bombeiros de Paredes chegam à Associação e provocam Cátia. Evaristo e Tó Quim começam à tareia com eles.

Tânia Patrícia senta-se ao lado de Ricky e fala sobre Mel. Ricky olha-a com pena pois sabe que aquilo foi culpa de Ângela e Cajó.

Sandra e Rogério ouvem Leandro gritar e ficam em choque quando a GNR diz que se não tivessem provas contra Mel, não estavam ali. Leandro e André defendem Mel. Sandra relembra o que a tia lhe disse, que resolvia tudo. Um guarda algema Mel sob a indignação de Linda, que diz que vai tratar de arranjar um advogado.

Cajó entrega o dinheiro a Kikas e a Lisa para pagar os seus serviços. Kikas diz que simpatizava com Mel e que lhe custou fazer o que eles pediram. Cajó disfarça quando Bela chega a casa.

Sandra sente-se mal com o que fez e diz a Rogério que acha que foi Ângela que fez com que Mel fosse presa. Rogério fica indignado. Sandra diz que precisa de ir ao Brasil e assim que voltar, conta a verdade.

André está transtornado porque Mel foi detida.

Tânia Patrícia e Ricky falam sobre as suas vidas. Ela desabafa sobre a sua família, a ida do pai para Londres, as más companhias que teve para irritar a mãe, que deixou o pai ir embora. Ricky entende a dor dela.

Sandra diz a Ângela que não queria que Mel fosse acusada de algo que não é responsável. Ângela diz-lhe que Mel era única que poderia levar com as culpas.

